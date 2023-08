"Zapatrzenie" Krystyny Balińskiej. Wystawa w Zagłębiowskiej Mediatece

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy prac malarskich Krystyny Balińskiej „Zapatrzenie”, który odbędzie się w poniedziałek 4 września o godz. 18.00 w Galerii „Pod świetlikiem” Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu.

Wystawa będzie prezentowana do 30 września. Wstęp wolny.

Krystyna Balińska - urodzona w 1958 roku w Sosnowcu. Ukończyła Wydział Plastyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Dyplom w 1985 roku.

"Maluję, by zatrzymać to co przemija: piękno, radość, ból, zapatrzenie. Obserwuję światło słońca, blask latarń nocą... Bardzo lubię muzykę, poezję. Uważam, że obraz powinien bronić się sam". - mówi o sobie autorka.