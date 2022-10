Zaginął 56-letni Tadeusz Komosiński

Wydział Kryminalny KMP Sosnowiec informuje, że w niedzielę 9 października przyjęto zawiadomienie o zaginięciu 56-letniego Tadeusza Komosińskiego.

Rysopis: wiek z wyglądu 60 lat, wzrost około 160 cm, sylwetka szczupła, włosy szpakowate, krótko obcięte, bez zarostu, oczy koloru piwnego, nos prosty, uszy przylegające, średniej wielkości, brak uzębienia

W dniu 11.09.2022 roku zaginiony został zabrany przez Pogotowie Ratunkowe z miejsca zamieszkania i przewieziony do szpitala. Jak ustalono, w dniu 22.09.2022 roku został wypisany z placówki medycznej, nie powrócił jednak do miejsca zamieszkania, nie nawiązał również kontaktu z bliskimi. W dniu 09.10.2022 roku jego siostra złożyła zawiadomienie o zaginięciu osoby. Zaginiony nie leczy się stale, jest osobą zdolną do samodzielnej egzystencji.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z Zespołem Poszukiwań pod numerem 47 8521 307 lub 47 8521 304, Oficerem Dyżurnym Komendy pod numerem 47 8521 200 lub 47 8521 255 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji.