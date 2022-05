Za nami "Wolność, Muzyka, Niezależność" [ZDJĘCIA]

Druga edycja „Wolność, Muzyka Niezależność” już za nami. Na scenie przed urzędem wystąpili: Basia Dratwińska, Szymon Komasa, Reni Jusis, Mietall and Children of the Future, Rahim/Focus, Król oraz duet Karaś Rogucki.

Zobaczcie galerię zdjęć!