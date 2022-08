Za nami Rodzinny festyn z okazji Święta Policji

Prezentacja sprzętu oraz samochodu operacyjnego Służby Więziennej, dynamiczny pokaz zatrzymania niebezpiecznego przestępcy przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej SW, stoisko informacyjne z gadżetami oraz wiele innych atrakcji przygotowali sosnowieccy więziennicy z okazji Święta Policji.

Mimo niesprzyjającej pogody w dniu 30.07.2022 r. odbył się festyn rodzinny dla mieszkańców Sosnowca z okazji Święta Policji. Impreza zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Sosnowcu oraz Urząd Miasta Sosnowiec odbyła się na terenie kompleksu rekreacyjnego Stawiki przy ulicy Kresowej i zafundowała uczestnikom wiele atrakcji. Nie zabrakło na niej przedstawicieli Służby Więziennej z sosnowieckiego aresztu oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Okręgowego Inspektoratu SW w Katowicach. Impreza powróciła po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Piknik rodzinny pełen atrakcji

W trakcie imprezy zaprezentowano umiejętności policyjnego psa obronnego i naukę sposobu postępowania z agresywnym psem, zaprezentowano możliwości robota saperskiego Straży Granicznej, odbyły się konkursy i quizzy dla dzieci oraz zawody Ninja Warrior, w których zmierzyły się drużyny służb mundurowych. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z symulatora dachowania oraz zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem użytkowanym przez Straż Pożarną, Straż Graniczną oraz funkcjonariuszy Policji. Zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły przede wszystkim policyjne motocykle oraz patrol Policji na koniach i rowerach elektrycznych.

Służba Więzienna zaprezentowała samochód operacyjny, wybrane środki przymusu bezpośredniego oraz środki ochrony osobistej. Ponadto Grupa Interwencyjna SW zaprezentowała działania w sytuacji napotkania agresywnego napastnika oraz w przypadku konieczności użycia broni palnej.

Największe zainteresowanie stanowiskiem funkcjonariuszy z sosnowieckiego aresztu tradycyjnie okazywali najmłodsi uczestnicy festynu.

Wymagająca i odpowiedzialna służba

Festyn był doskonałą okazją do przybliżenia zainteresowanym powagi i odpowiedzialności pracy wykonywanej przez wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych. Na stanowisku informacyjnym Służby Więziennej funkcjonariusze GISW oraz Aresztu Śledczego w Sosnowcu odpowiadali na pytania dotyczące realiów pełnienia służby z osobami pozbawionymi wolności. Zainteresowanym przybliżano ustawowe zadania Służby Więziennej, do których należy m. in. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostce, zapewnienie w niej porządku i bezpieczeństwa, prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego oraz zapewnienie osobom pozbawionym wolności przestrzegania ich praw.

Promocja rekrutacji

Pojawienie się funkcjonariuszy Służby Więziennej na festynie było również doskonałą okazją do promocji rekrutacji. Zachęcano młodych ludzi do wstąpienia do Służby Więziennej przedstawiając liczne korzyści płynące z zasilenia szeregów Służby Więziennej. Zainteresowanym przedstawiono zakres działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz przebieg postępowania rekrutacyjnego. Promowano również działalność edukacyjną Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Wszystkie niezbędne informacje zawarto również na specjalnie przygotowanych ulotkach i materiałach reklamowych, które rozdawano w trakcie trwania imprezy.