Współpraca Zagłębia Sosnowiec z Teatrem Zagłębie. Podpisano porozumienie!

Rozegrał się towarzyski – choć przecież derbowy – mecz. Gospodarzem był Teatr Zagłębia, a Gośćmi: Zagłębie Sosnowiec. To wyjątkowy mecz. Drużyny nie grały w nim przeciwko sobie. Grały ze sobą. Do jednej bramki.

I choć może to brzmieć zaskakująco – Teatr Zagłębia i Zagłębie Sosnowiec grają ten mecz od lat i to od naprawdę wielu, bo od przełomu XIX i XX wieku.

Pierwszy na boisko – w roku 1897 – na boisko wyszedł Teatr Zagłębia, zaraz po nim – w roku 1906 – Zagłębie Sosnowiec (choć wtedy jeszcze pod inną nazwą). Ten trwający od ponad stu lat mecz to gra o naprawdę dużą stawkę: o Sosnowiec. To przecież sport i kultura są najmocniejszymi budulcami lokalnej tożsamości. Pozwalają być razem – na trybunach i na publiczności – czuć zdrową dumę z tego, co bliskie, z tego co nasze. Zarówno Teatr Zagłębia, jak i Zagłębie Sosnowiec od swoich początków jednoczą, tworzą wielopokoleniową wspólnotę, budują i opowiadają nasze miasto oraz promują je poza jego granicami pod wspólnymi barwami czerwono-zielono-białymi.

Najwyższa więc pora oficjalnie powiedzieć: kultura i sport trzymają sztamę

– Podpisaliśmy dziś umowę o współpracy i tym samym sojusz kultury i sportu stał się faktem. Jednoczymy się pod jedną wspólną marką: ZAGŁĘBIEM. Łączymy siły, zawieramy sojusz partnerstwa, bo chcemy promować nasze miasto i region, promować aktywność fizyczną, społeczną i kulturalną. Chcemy uczyć kultury kibicowania, bo zależy nam na wychowywaniu młodego pokolenia w duchu zdrowej rywalizacji. A zachowując odrębność i autonomię chcemy współpracować, łączyć środowiska i wspólnie budować tożsamość miejsca, w którym żyjemy – mówiła Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

Weekendowa wygrana Zagłębia Sosnowiec była preludium do poniedziałkowego wydarzenia.

– Dziękuję za gratulacje, może chociaż przez chwilę poczuję się jak Bruce Willis. Wierzę w to, że nasza współpraca tak się zacieśni, że wspólnie osiągniemy zamierzony cel. Mam nadzieję, że na naszym stadionie będziemy świadkami pięknych spektakli – powiedział trener Zagłębia Sosnowiec Artur Derbin.

– Cieszę się, że doszło do tego formalnego sojuszu. Wierzę, że razem możemy wiele zrobić i zadbać o to, by nasze obie marki jeszcze silniej wspierały region i oferowały jeszcze większe emocje widzom i kibicom – skomentował prezes Zagłębia Sosnowiec Arkadiusz Aleksander.

– Porozumienie zakłada współpracę na kilku płaszczyznach. Otwiera też drogę do tego, by śmiało łączyć kulturę i sport. Dyskutujemy wspólnie, jak to najlepiej zrobić – dodaje trener.

Kultura bardziej fizyczna

Co do szczegółów, to planuje się warsztaty dla młodych adeptów piłki nożnej. Zagłębie Sosnowiec od lat fenomenalne kształci dzieci i młodzież, by rozwijały się dbając o kondycję fizyczną.

– Chcemy zaproponować rozszerzenie ich o warsztaty teatralne, które pomogą im nie tylko zrozumieć własne ciało, ale i nauczyć radzić sobie ze stresem, tremą, umiejętnie wyrażać emocje. Będziemy wspierać się promocyjnie, by pracować nad ofertą sportowo-kulturalną. I to zarówno tą skierowaną do mieszkańców, jak i do biznesu. Chcemy razem budować tożsamość miejsca poprzez sięganie do korzeni, pokazywanie, że Sosnowiec zawsze łączył, że tu, u styku trzech zaborów, wielokulturowość, otwartość i zaciekawienie drugim człowiekiem było obecne od lat. Teraz i my chcemy tę dobrą tradycje pielęgnować – wyjaśniał Jacek Jabrzyk zastępca dyrektorki ds. artystycznych.