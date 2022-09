Wrześniowe propozycje filmowe w Heliosie!

Gorączka związana z początkiem roku szkolnego powoli opada, a sieć kin Helios przygotowała dla swoich widzów nową porcję nowości w repertuarze. Zbliżający się weekend z pewnością wywoła uśmiech na twarzach kinomanów czekających na filmowe emocje emocjach. Szykuje się bowiem tydzień, w którym każdy z widzów znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, począwszy od komedii, przez romans i kino familijne, a skończywszy na nocnym maratonie grozy.

Kino Helios - repertuar

Kina Helios przygotowały weekendową niespodziankę w postaci pokazów przedpremierowych najnowszej animacji „TEDI i szmaragdowa tablica”. Widzowie będą mogli podziwiać po raz trzeci na dużym ekranie przygody nieustraszonego poszukiwacza przygód Tediego. Jego największym marzeniem wciąż jest zostać zaakceptowanym przez kolegów archeologów. Kiedy niechcący niszczy egipski sarkofag, ściąga na siebie i swoich przyjaciół klątwę. Uratowanie Mumii, Jeffa i Belzoniego zapoczątkuje pełną akcji przygodę. Wraz z Sarą przemierzy pół świata, aby odwrócić klątwę Szmaragdowej Tablicy.

9 września, na tydzień przed rocznicą zbrojnego ataku Związku Radzieckiego na Polskę, na ekranach kin Helios pojawi się najnowszy film Krzysztofa Łukaszewicza zatytułowany „Orlęta. Grodno ‘39”. To pierwsza produkcja o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku. Przedstawia historię heroicznej walki cywilnych mieszkańców Grodna, w dużej mierze harcerzy i młodzieży szkolnej z rosyjskim najeźdźcą. To dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany oczami dwunastolatka, Leona. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września 1939 roku budynek jego szkoły zostaje zbombardowany przez Niemców. Dla Leosia, Tadka, Eweliny oraz tysięcy polskich dzieci, rozpoczynająca się wojna stanie się szkołą przyspieszonego dojrzewania, konfrontacją z dramatyczną historią pisaną przez dorosłych...

Czasami życiowy pech może przynieść jednak szczęście i to szczęście w miłości! Przekonuje się o tym Bruno - bohater zwariowanej komedii romantycznej „Szczęścia chodzą parami”. Los stawia na jego drodze przebojową Malwinę, która zakochuje się w nim, nie wiedząc, co ją jeszcze czeka. Choć Bruno potrafi jako terapeuta par uratować niejeden związek, to pytanie, czy uratuje teraz miłość swojego życia?

Takiej komedii jak ta nie było wcześniej w Heliosie, ani... w polskim kinie. Zaskakująca i traktująca o absurdach naszej rzeczywistości. Ona i On bohaterowie z dwóch różnych światów i zwalczających się środowisk, totalnie różne spojrzenie na świat, a w tym wszystkim rodzi się między nimi miłość. Ogrom śmiechu, szybka akcja, niewybredny żart i zero hamulców. „Kryptonim Polska” już na ekranach kin Helios a w nim Borys Szyc Maciej Musiałowski, Piotr Cyrwus i Cezary Pazura.

Na młodych widzów czeka również spora dawka humoru w animowanej komedii „JAK ZOSTAŁEM SAMURAJEM”. Dalekowschodnia podróż z głównym bohaterem, który marzy, by zostać legendarnym wojownikiem. Tu nie działa powiedzenie: „Jak pies z kotem” wręcz odwrotnie tu jeden pies staje się bratem wszystkich kocich samurajów. stając ramię w ramię do walki o ich dom. Ubaw po pachy i zabawa na 102!

W repertuarze wciąż króluje „AFTER 4. Bez siebie nie przetrwamy” oraz bohaterowie tej kultowej serii – Tessa i Hardin. Tym razem ich związek zostanie wystawiony na ciężką próbę. Na jaw wyjdą tajemnice rodzinne i nic już nie będzie takie jak było. Czy uda im się to przetrwać?

„Gdzie śpiewają raki” to ekranizacja bestsellerowej powieści Delii Owens, sprzedanej w nakładzie 13 mln sztuk! To wyjątkowa podróż, pełna emocji i wzruszeń, historia wrażliwej dziewczyny Kyi, porzuconej w młodości przez własną rodzinę i dorastającej samotnie na bagnach. Co teraz szykuje dla niej życie?

9 września kina Helios zapraszają na kolejny uwielbiany Maraton Filmowy. To będzie noc z czterema horrorami, których zadaniem jest...wystraszyć wszystkich widzów. Na początek długo wyczekiwana premiera “BODIES BODIES BODIES” - niewinna gra zamienia się w krwawe szaleństwo. Następnie dwie przedpremiery tego wieczoru - “SIEROTA. NARODZINY ZŁA” i klimatyczny “THE TWIN”, który z pewnością dostarczy dużo emocji. Na koniec film, który przeraża, wzrusza i nie pozwala o sobie zapomnieć - “PISKLĘ”.

11 września na Milusińskich czeka kolejna niedzielna wyprawa do kina. Filmowe Poranki przygotowały spotkanie z uroczym bohaterem – to „Króliczek Bing” i godzina wesołych przygód na dużym ekranie. Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają jak zawsze konkursy i zabawy na sali kinowej.

12 września w ramach cyklu Kino Konesera zostanie wyświetlony chwytający za serce dokument „Truflarze”. Bohatarowie filmu to grupa uroczych włoskich staruszków, dla których trufle to nie żyła złota, a przepis na szczęście, które każdego dnia odnajdują na nowo na szlakach piemonckich lasów wraz ze swoimi wiernymi psami.

15 września cykl Kultura Dostępna uruchomi filmową machinę czasu, która przeniesie widzów do lat 70-tych, aby poznali historię trudnej miłości rozkwitającą w niełatwych czasach. Bowiem „Marzec ‘68” to protesty studenckie wywołane zakazem wystawiania „Dziadów” i przemówienia Gomułki, które przesądziły o represjach, masowej emigracji...

Po szczegółowe informacje dotyczące repertuaru warto zajrzeć na stronę www.helios.pl oraz do nowej, mobilnej aplikacji Heliosa. Wcześniejszy zakup biletu to nie tylko gwarancja zajęcia ulubionego miejsca w kinowej sali, ale także korzystniejsza cena.