Wraca temat budowy DTŚ Wschód. Za nami spotkanie samorządowców

Wraca temat budowy DTŚ Wschód. Marszałek województwa Wojciech Saługa spotkał się z samorządowcami Katowic, Jaworzna, Mysłowic, Sosnowca i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie realizacji tej ważnej dla regionu inwestycji drogowej.

Wojciech Saługa, marszałek województwa zapowiedział, że projekt Drogowej Trasy Średnicowej od wyjścia z tunelu w Katowicach na wschód z dwoma nitkami (jedna ma biec przez Sosnowiec, druga przez Mysłowice) w stronę Jaworzna nabrał ponownie odpowiedniego priorytetu.

- Nowa kadencja zawsze przynosi nowe priorytety. Takim jest kluczowa dla regionu inwestycja infrastrukturalna – budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód, choć sam plan nie jest nowy, bo dyskusje na ten temat rozpoczęły już kilka lat temu. Pamiętajmy jednak, że jest to proces złożony, wymagający zaangażowania ze strony miast oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako instytucji, która w tym wypadku będzie odgrywała bardzo istotną rolę. Jesteśmy po pierwszym, niezwykle merytorycznym spotkaniu z samorządowcami reprezentującymi Katowice, Mysłowice, Sosnowiec i Jaworzno oraz przedstawicielami GZM i co ważne wszyscy wspólnie chcemy ten projekt realizować. Aby jednak przejść już do konkretnych działań, konieczne jest opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej – jedną rozpatruje w tej chwili rozpatruje Naczelny Sąd Administracyjny, drugą rozpatruje Generalny Inspektora Ochrony Środowiska. Spełnienie tych wszystkich wymogów stanowi podstawę w aplikowaniu o środki. Za kilka tygodni odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie, cieszy też optymizm samorządowców, którzy będą brali również udział w realizacji DTŚ Wschód. Czas przejść do konkretów – podkreślił marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa podczas roboczego spotkania z samorządowcami.