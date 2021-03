Włamywacz zaatakował kobietę, która go przyłapała w piwnicy

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II zatrzymali 33-letniego mężczyznę chwilę po tym, jak włamał się do piwnicy i napadł na kobietę, która go przyłapała na przestępstwie. Mimo że sprawca zdołał uciec i częściowo się przebrać, szybko trafił w ręce stróżów prawa. Grozi mu 12 lat więzienia.

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że w jednym z bloków dzielnicy Pogoń doszło do włamania i rozboju. Z relacji świadków wynikało, że przebywająca na klatce 52-letnia kobieta zauważyła, że zamek w drzwiach prowadzących do piwnicy został wyłamany. Ponieważ usłyszała dochodzący stamtąd hałas, postanowiła to sprawdzić. W związku ze swoimi obawami poprosiła o towarzyszenie jej mężczyznę, który był akurat na klatce schodowej.

Okazało się, że w pomieszczeniach piwnicznych znajdował się mężczyzna, który próbował wyłamać drzwi w jednym z pomieszczeń. Kiedy kobieta próbowała powiadomić przez telefon służby, włamywacz doskoczył do niej i przewrócił ją na ziemię, wyrwał komórkę i próbował uciec. Tuż obok znajdowali się robotnicy, wykonujący w budynku prace remontowe, którzy zdołali schwytać sprawcę, ten jednak zdołał im się wywinąć i ostatecznie zbiegł.

Już po chwili powiadomiony o zdarzeniu patrol z Komisariatu Policji II, namierzył uciekiniera i zatrzymał go kilka przecznic dalej. Choć 33-latek zdążył dla niepoznaki częściowo się przebrać, został rozpoznany. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do komisariatu, gdzie wykonano z nim dalsze czynności. 33-latek usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem i rozboju. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.