1 października o godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu – organizator 7. Sosnowieckiej Jesieni Teatralnej – serdecznie zaprasza do Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11) na wernisaż wystawy „Sztuka teatru. Z dziejów scenografii polskiej”. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna „U źródeł polskiej scenografii”. Wstęp wolny – na wernisażu obowiązują bezpłatne wejściówki.

"Sztuka teatru. Z dziejów scenografii polskiej"

Przygotowana ekspozycja to historyczny przegląd najważniejszych wydarzeń i nurtów plastycznych w polskiej scenografii, od czasów Stanisława Wyspiańskiego do roku 1939. Prezentowane w fotoramach materiały ikonograficzne są przykładami wpływu sztuk plastycznych na sztukę sceniczną. Wyraźnie widać to w realistycznych szkicach kostiumów autorstwa Karola Frycza, ekspresjonistycznych scenografiach Wincentego Drabika czy w kubistycznych projektach Andrzeja Pronaszki.

Na wystawie będzie można również zobaczyć wykonane techniką komputerową projekty scenografii i szkice kostiumów ze sztuk wystawianych w ostatnich latach na deskach sosnowieckiego Teatru Zagłębia.

Ekspozycję uświetnią kostiumy teatralne, elementy scenografii, rekwizyty i lalki teatralne wypożyczone z Teatru Zagłębia w Sosnowcu oraz z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.

Wystawa udostępniana będzie w Galerii Zagłębiowskiej Mediateki do 15 października 2021 – przed i w trakcie wszystkich wydarzeń kulturalnych odbywających się w Auli. Po tym terminie wystawa zostanie przeniesiona w głąb budynku, gdzie będzie można ją oglądać do 13 listopada 2021.

Osoby zainteresowane przyjrzeniem się z bliska prezentowanym pracom, proszone są o wcześniejszy kontakt z Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki lub o zwrócenie się po pomoc w szatni.

Wejściówki na wernisaż do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki. Jedna osoba może pobrać maksymalnie po 2 wejściówki na imprezę. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).