Wernisaż w galerii NAGA w Sosnowcu. Przyjdź na bezpłatne wydarzenie!

Galeria NAGA wraz z artystką Anną Lenartowską, oraz kuratorką wystawy Jagodą Woźny mają zaszczyt zaprosić na nadchodzący wernisaż, który odbędzie się dnia 21 października, o godzinie 18.00 w Galerii Sztuki Współczesnej NAGA w Sosnowcu (ul. Wspólna 22).

Wyjątkowa wystawa w Sosnowcu

Na wystawie zatytułowanej "As the twig is bent (...) – Czas Utrwalony” zobaczycie prace artystki Ani Lenartowskiej, która pochodzi z Polski, ale na codzień mieszka i tworzy w Amsterdamie.

Wystawa dotyka pojęcia czasu kształtującego indywidualną prawdę, utrwalonego w procesie fotograficznym. Artystka porusza się w przestrzeniach więzi i połączeń międzyludzkich, które jako źródło napięć i znaczeń stanowią dla niej istotną ścieżkę w poszukiwaniach własnej tożsamości.

Będzie to wyjątkowa wystawa, ponieważ po raz pierwszy Galeria NAGA wystawi prace fotograficzne. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Galeria NAGA powstała w ramach konkursu „Lokal na kulturę”.

