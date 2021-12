Wandal zniszczył kamerę osiedlowego monitoringu. Rozpoznajesz go?

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji III prowadzą postępowanie w sprawie zniszczenia kamery monitoringu, do jakiego doszło w dniu 22.11.2021 roku w Sosnowcu przy ul. Kieleckiej 10. Sprawca, używając do tego celu butelki, zniszczył kamerę.

Butelką zniszczył kamerę osiedlowego monitoringu

Do zdarzenia doszło w dniu 22.11.2021 roku w bloku w Sosnowcu przy ul. Kieleckiej 10. Sprawca najpierw zajrzał do windy, nie będąc zamaskowanym, później założył przeciwsłoneczne okulary, a następnie wszedł do windy i przy pomocy przyniesionej ze sobą butelki, uderzając, celowo zniszczył kamerę osiedlowego monitoringu.

Publikujemy jego wizerunek wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu personaliów wandala. Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji III w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 03 00 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji. Osobom przekazującym informacje zapewniamy anonimowość.