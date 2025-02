Walentynkowy repertuar kin Helios

Święto zakochanych zbliża się wielkimi krokami, a Helios proponuje na tę okazję ponadczasowy klasyk – randkę w kinie! Sprzyja temu repertuar, w którym znajdzie się moc nowości: „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, „Naznaczeni” i „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat”. Sieć przygotowała również przedpremierowe seanse filmów „Misie” i „Przepiękne!”, nocny maraton filmowy oraz konkurs walentynkowy!

Bridget Jones: Szalejąc za facetem

Wyczekiwaną premierą, która pojawi się w kinach 14 lutego, jest komedia „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”. Tym razem bohaterka, zachęcana przez przyjaciół, postanawia rozpocząć nowy życiowy rozdział. Powraca do pracy, a także próbuje swojego szczęścia na aplikacjach randkowych. To właśnie dzięki jednej z nich poznaje mężczyznę znacznie młodszego od niej, dzięki któremu odzyskuje radość życia. Bridget będzie musiała jednak stawić czoła osądom innych matek, jak też lękowi tęskniącego za ojcem syna.

Naznaczeni

Inną premierą w walentynkowym klimacie są „Naznaczeni”. Shaw Landon kocha Rule’a Archera, zbuntowanego tatuatora, odkąd przed laty zobaczyła go po raz pierwszy. Jednak dla niego pochodząca z dobrego domu studentka medycyny jest jedynie koleżanką. Wszystko zmienia się po pewnej szalonej nocy, gdy dziewczyna postanawia zawalczyć o jego uczucia. Widzowie przekonają się, czy miłość tej dwójki ma przyszłość – szczególnie, że rodzice Shaw zrobią wszystko, by ich rozdzielić...

Przepiękne!

Z okazji walentynek w repertuarze wybranych kin znajdą się przedpremierowe seanse polskich wyczekiwanych tytułów! W dniach 14-16 lutego na wielkich ekranach pojawią się „Przepiękne!” – poruszająca opowieść o sześciu wyjątkowych bohaterkach w różnym wieku, które walczą o szczęście i spełnienie. Inną przedpremierową propozycją na walentynkowy weekend są „Misie” – komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie o mężczyznach, którzy nie są gotowi na poważne związki.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

Filmowa randka z kinem akcji? Dlaczego nie! Na wielkich ekranach debiutuje nowość od Marvel Studios – „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat”. W tytułową rolę wciela się Anthony Mackie. Grany przez niego Sam Wilson, wcześniej znany jako Falcon, oficjalnie przyjął tytuł Kapitana Ameryki. Po spotkaniu z nowo wybranym prezydentem USA, Thaddeusem Rossem (marvelowski debiut Harrisona Forda), Sam trafia w środek międzynarodowego kryzysu i musi udaremnić ogólnoświatowy spisek...

Walentynkowy konkurs kina Helios

Poza różnorodnymi seansami przygotowanymi z okazji nadchodzącego święta zakochanych, Helios zaprasza również do udziału w walentynkowym konkursie, w którym do wygrania są zestawy wyjątkowych nagród dla dwojga! Aby wygrać, wystarczy w kreatywny sposób opisać swoją miłosną historię, na podstawie której mógłby powstać scenariusz filmowy. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: www.helios.pl/aktualnosc/walentynki.

Fantastyczny Angelo

Premierą dla widzów w każdym wieku jest natomiast „Fantastyczny Angelo”. Animacja opowiada o chłopcu, który marzy o staniu się superbohaterem. Pewnego dnia bohater przypadkiem zostaje oddzielony od rodziny i rusza w niebezpieczną podróż przez tajemniczy las, aby odnaleźć drogę do domu chorej babci. Innym tytułem dla całej rodziny jest „Sonic 3. Szybki jak błyskawica”. Tytułowy bohater i jego przyjaciele muszą zmierzyć się z innym kosmicznym jeżem, posiadającym nieznane wcześniej moce. Potrzebują jednak wsparcia, dlatego wchodzą w niespodziewany sojusz z dawnym wrogiem! Ponadto w niedzielę, 16 lutego do Heliosa zawitają Filmowe Poranki, w ramach których zostanie wyświetlona bajka „Strażak Sam” poprzedzona konkursami dla najmłodszych.

Projekty specjalne kina Helios

W nadchodzącym tygodniu do Heliosa powrócą także uwielbiane projekty specjalne. W walentynkową noc sieć zaprasza na najnowszą edycję Nocnych Maratonów Filmowych. Antywalentynki: Maraton Grozy to pokazy aż czterech horrorów – w tym dwóch przedpremierowo – przeznaczone dla tych, którzy pragną spędzić święto zakochanych w mniej typowy sposób. W środę, 19 lutego do kin zawita Kino Kobiet z wyczekiwanym tytułem „Bridget Jones: Szalejąc za facetem” i mocą atrakcji dla pań.

W poniedziałek, 17 lutego na ekranach wybranych kin w cyklu Kino Konesera zostanie zaprezentowany poruszający obraz „Nasienie świętej figi”, nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W opanowanym protestami społecznymi Iranie ambitny prawnik otrzymuje awans na stanowisko sędziego śledczego, co całkowicie odmienia los jego rodziny. Czwartkowe wieczory są natomiast zarezerwowane dla filmowych spotkań z polskim kinem. 20 lutego, w cyklu Kultura Dostępna, pojawi się widowiskowa ekranizacja powieści Władysława Reymonta - „Chłopi”.

Filmowa randka to wspaniały pomysł na walentynki – i nie tylko! Bilety na lutowe seanse dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych grup medialnych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (portal Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Eurozet).