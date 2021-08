Wakacyjna historia pojazdu

Wyczekiwany urlop dopiero przed Wami i planujecie wybrać się na niego nowym samochodem? A może – akurat teraz podjęliście decyzję, że czas na zmianę auta? Przed zakupem, warto mieć pewność. To, czego nie widać gołym okiem, można sprawdzić dzięki e-usłudze Historia Pojazdu.

Za darmo, w kilka chwil, z dowolnego miejsca – przez internet. Wystarczy wejść na stronę historiapojazdu.gov.pl, aby dowiedzieć się, czy nasz wymarzony samochód, motocykl lub inny pojazd nie był np. złomowany albo – czy nie ma przekręconego licznika.

Bez stresu

Nie możecie pozbyć się obaw, że sprzedawca coś ukrywa? A może – nie jest pierwszym właścicielem pojazdu i nie zna do końca jego przeszłości?

Wszystko, czego potrzebujecie, aby przed i po zakupie spać spokojnie, to:

Numer rejestracyjny

Numer VIN

Data pierwszej rejestracji

Dane te znajdziecie m.in. w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu. Jeśli już je macie, wystarczą trzy proste kroki, aby poznać prawdę o wymarzonym aucie:

Wejdź na stronę historiapojazdu.gov.pl. Wpisz dane w odpowiednich polach. Kliknij: „Sprawdź pojazd”.

Gotowe! Na ekranie wyświetlą się informacje, których szukasz. Otrzymany raport możesz łatwo zapisać, a jeśli trzeba – również wydrukować.

Chcesz sprawdzić pojazd, który nie jest jeszcze zarejestrowany w Polsce? To też żaden problem! W takiej sytuacji potrzebny będzie jednak profil zaufany. Jeśli jeszcze go nie masz – załóż. To również nic nie kosztuje, a bardzo się przydaje.

Na kliknięcie

Wiecie już jak skorzystać z Historii Pojazdu (i dlaczego warto), to teraz trochę więcej o tym, czego możecie się dowiedzieć dzięki tej e-usłudze.

Jeśli auto jest zarejestrowane w Polsce, sprawdzicie m.in.:

dane techniczne, takie jak pojemność i moc silnika czy rodzaj paliwa,

terminy okresowych badań technicznych, które przechodził pojazd, w tym wynik badania oraz informację czy posiada aktualne badanie,

informację o dodatkowych badaniach technicznych,

odczyt drogomierza zarejestrowany podczas badań technicznych (Uwaga: w Centralnej Ewidencji Pojazdów gromadzi się informacje o odczycie drogomierza począwszy od 2014 r.),

odczyt drogomierza/y zarejestrowany podczas kontroli drogowej,

informację, czy posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

informację o szkodzie istotnej (Uwaga: w Centralnej Ewidencji Pojazdów dane o szkodzie istotnej gromadzi się od 1 marca 2020 r.),

liczbę właścicieli i współwłaścicieli oraz województwo rejestracji,

czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie jako kradziony lub posiada informację o odnalezieniu pojazdu lub zakończeniu poszukiwań,

informację dotyczącą daty zbycia pojazdu,

informację, czy pojazd był własnością firmy/organizacji, czy osoby prywatnej,

informację, czy pojazd był czasowo wycofany z ruchu i ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym wycofaniu.

Wszystkie te informacje pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

- Dzięki naszej e-usłudze można sprawdzić też auta m.in. z Niemiec, Francji, Słowenii, Belgii, Holandii, Włoch, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, USA i Kanady. Dzięki niej dowiemy się, czy nie były kradzione, złomowane, czy nie mają przekręconego licznika, czy nie służyły jako taksówka lub nie były zalane – mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informacje prezentowane w sekcji „Dane zagraniczne” pochodzą z systemów zewnętrznych.

W liczbach

Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was do tego, że Historia Pojazdu to najlepszy sposób na pozbycie się stresu przed zakupem używanego samochodu lub motocykla, a poza tym – prawdziwa kopalnia wiedzy!

Jeśli potrzebujecie dodatkowego argumentu – zostawiliśmy go na koniec. To jedna z naszych najpopularniejszych e-usług. A to znaczy, że inni świetnie już ją znają – i korzystają! Nie wierzycie?

Tylko w lipcu z Historii Pojazdu skorzystano 25 517 870 razy, w czerwcu - 22 137 964 razy, w maju - 25 545 700 razy. e-Polak potrafi!

Kierowcy, pasażerowie – mamy dla Was jeszcze więcej propozycji. To m.in. takie e-usługi jak: Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, Sprawdź swoje punkty karne, czy Bezpieczny autobus. A także absolutny hit – mPrawo Jazdy dostępne w aplikacji mObywatel, czyli cyfrowym portfelu na dokumenty.