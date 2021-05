Trwa przetarg na remont ulicy Mikołajczyka. Pojawiły się dobre oferty

Nie tylko wiadukt na Mikołajczyka zostanie wyremontowany. Teraz do tego dochodzi jeszcze sama ulica, która zostanie przebudowana.

W poniedziałek 10 maja poznaliśmy firmy, które chcą przebudować ulicę Mikołajczyka.

- To kolejna ulica w naszym mieście, która zostanie odmieniona. Chodzi o część od Ronda Ludwik aż do samego wiaduktu. Co ważne, po zakończeniu prac piesi przechodzący przez jezdnię, będą czuli się jeszcze bezpieczniej - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.