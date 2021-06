Wakacje w mieście nie muszą być nudne - Lato z kulturą i na sportowo

Prezentujemy ofertę kulturalno-sportową dla dzieci i młodzieży - i nie tylko - przygotowaną na okres wakacji przez miejskie jednostki oraz przy współudziale miasta. Szczegóły poniżej.

Prezentujemy wykaz zajęć, warsztatów w poszczególne dni. Wszystkie zajęcia będą odbywać się o godz. 10:00 w Muszelce - Park im. J. Kuronia w Sosnowcu. Wszystkie zajęcia, poza zaznaczonymi, dla dzieci w wieku od 7 lat.

5.07 - Letnia Akademia Kreatywnego Pisania (dla dzieci od lat 12)

6.07 - Lalki Motanki

7.07 - Kolorowe Sznurki

8-9.07 - Escape Room od godz. 10:00 do 18:00, wejścia co 45 minut



12.07 - Letnia Akademia Kreatywnego Pisania (dla dzieci od lat 12)

13.07 - Akcja Spray

14.07 - Wietrzne Dzwonki

15.07 - Bajkowy Świat

16.07 - Rozgrywki gier planszowych



19.07 - Letnia Akademia Kreatywnego Pisania (dla dzieci od lat 12)

20.07 - Ptasimi śladami - familijna wyprawa do lasu (wymagana obecność osoby dorosłej)

21-23.07 - Dziki Rytm

Wstęp wolny na wszystkie zajęcia. Zapisy osobiście lub telefonicznie tel. 32 269 41 19

Wakacje 2021 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu zapowiadają się niezwykle ciekawie. Dlaczego? Wszystko za sprawą akcji letniej, przeznaczonej specjalnie dla dzieci spędzających wakacje w mieście. W ramach trwającego od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 projektu, na dzieci i nastolatków czekać będzie mnóstwo atrakcji, a wszystkie zaplanowane imprezy krążyć będą wokół wspólnych tematów – książkowych ilustracji, grafiki, plastyki, historii sztuki. Krótko mówiąc, będzie BARDZO twórczo i kreatywnie!

Akcja-ilustracja, czyli kreatywne lato z biblioteką – tak brzmi oficjalny tytuł akcji, do udziału w której organizatorzy zapraszają serdecznie już dziś! Wycieczki, warsztaty, spotkania, imprezy plenerowe, pokazy filmowe, konkursy – i co jeszcze? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI - Myślę, działam, kreuję!

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych, czwartkowych warsztatach artystyczno-edukacyjnych, które skupione będą wokół wystawy „Mózg. Skąd się bierze myślenie”. W ramach warsztatów uczestnicy stworzą prace indywidualne oraz kilka prac zbiorowych, przestrzennych, które będą wyeksponowane w zewnętrznej przestrzeni Zamku Sieleckiego. Ostatnie spotkanie 26 sierpnia będzie podsumowaniem całego cyklu podczas, którego uczestnicy będą mogli zobaczyć efekty swojej pracy w postaci ekspozycji oraz krótkiego materiału filmowego.

Terminy warsztatów:

1, 8, 15, 22, 29 lipca – godzina 12.00-13.30

5, 12, 19, 26 sierpnia – godzina 12.00-13.30

Ilość miejsc ograniczona. Wstęp wolny po wcześniejszym zapisaniu się.

Zapisy: 32 266 38 42.

AKCJA LATO 2021

16.08.2021 – 20.08.2021

10:00 – 11:30 Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 7 – 11 lat)

10:00 – 11:00 Cheerleaders (powyżej 10 lat)

10:00 – 11:00 Jazz (poniżej 10 lat)

11:00 – 12:00 Cheerleaders (poniżej 10 lat)

11:00 – 12:00 Jazz (powyżej 10 lat)

11:30 – 13:00 Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 12 lat wzwyż)

12:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tańca (4-6 lat)

13:00 – 14:00 Taniec towarzyski (7-12 lat)

13:00 – 14:00 Balet dla dzieci (bez ograniczeń wiekowych)

14:00 – 15:00 Modern Dance dla dzieci (bez ograniczeń wiekowych)

10:00 – 11:30 Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 7 – 11 lat)

10:00 – 11:00 Cheerleaders (powyżej 10 lat)

10:00 – 11:00 Jazz (poniżej 10 lat)

11:00 – 12:00 Cheerleaders (poniżej 10 lat)

11:00 – 12:00 Jazz (powyżej 10 lat)

11:30 – 13:00 Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 12 lat wzwyż)

12:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tańca (4-6 lat)

13:00 – 14:00 Taniec towarzyski (7-12 lat)

13:00 – 14:00 Balet dla dzieci (bez ograniczeń wiekowych)

14:00 – 15:00 Modern Dance dla dzieci (bez ograniczeń wiekowych)

23.08.2021 – 27.08.2021

10:00 – 11:30 Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 7 – 11 lat)

10:00 – 11:00 Cheerleaders (powyżej 10 lat)

10:00 – 11:00 Jazz (poniżej 10 lat)

11:00 – 12:00 Cheerleaders (poniżej 10 lat)

11:00 – 12:00 Jazz (powyżej 10 lat)

11:30 – 13:00 Młodzieżowa Akademia Teatralna (od 12 lat wzwyż)

12:00 – 13:00 Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tańca (4-6 lat)

13:00 – 14:00 Taniec towarzyski (7-12 lat)

13:00 – 14:00 Balet dla dzieci (bez ograniczeń wiekowych)

14:00 – 15:00 Modern Dance dla dzieci (bez ograniczeń wiekowych)

14:45 – 16:15 Fabryka Twórczych Rączek (5 – 7 lat)

Zapisy na AKCJE LATO pod numerem telefonu 32/ 788 33 60

30 sierpnia, godz. 17:30 – Dzień otwarty – START ZAPISÓW NA ZAJĘCIA W SEZONIE 2021/2022 – ZAPISY ONLINE

„ZróbMY laTO razem” eko – warsztaty dla dzieci

01.07, godz. 11.00 Motyw liścia - grafika - warsztaty plastyczne

08.07, godz. 11.00 Kartonowe drzewa - warsztaty plastyczne

15.07, godz. 11.00 Leśna sowa - warsztaty plastyczne

22.07, godz. 11.00 Co w parku piszczy? - quizy i zagadki

29.07, godz. 11.00 W cieniu kasztanowców - gra terenowa

05.08, godz. 11.00 Ogród zamknięty w słoiku - warsztaty plastyczne

12.08, godz. 11.00 Po co nam pszczoły - warsztaty pszczelarskie

Wstęp wolny! Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa – te. 32 363 45 18

Wodny tor przeszkód na Stawikach to jedna największych wakacyjnych atrakcji. Podobnie jak w latach ubiegłych dzięki współpracy miasta z Akademią Sportu Wake Zone Stawiki za okazaniem legitymacji szkolnej młodzi sosnowiczanie i sosnowiczanki będą mogli z niego korzystać bezpłatnie.