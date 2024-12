W nowym rozkładzie KŚ przybędzie połączeń i przystanków, a pociągi pojadą szybciej

Nowy roczny rozkład jazdy na kolei wejdzie w życie 15 grudnia. Mimo przebudowy Katowickiego Węzła Kolejowego i innych remontów prowadzonych przez PKP PLK, Koleje Śląskie uruchomią 30 pociągów dziennie więcej niż dotychczas.

W rozkładzie jazdy regionalnego przewoźnika przybędzie nie tylko połączeń, ale i obsługiwanych przystanków – w Chorzowie, Zabrzu, Sosnowcu i Krakowie. Część pociągów pojedzie też szybciej niż do tej pory. Niektóre zyskają nowe nazwy związane z regionem. Reksio, Góral, Rawa, Soła i Pogoria – to tylko kilka z wielu pociągów przyspieszonych Kolei Śląskich, które od połowy grudnia będą nosić nowe nazwy związane z regionem. Pociągi te pojawią się m.in. na linii S1. Nowe pary połączeń z Częstochowy Najczęściej wybieraną linię w rozkładzie jazdy Kolei Śląskich wzmocni dodatkowa para połączeń: pociąg z Gliwic dowiezie pasażerów na godz. 7 do Częstochowy, a pociąg przyspieszony odjedzie z Częstochowy o godz. 17:27 w kierunku Gliwic.

To jedna z wielu nowości, o które prosili nasi pasażerowie. Przez cały rok analizujemy wszystkie uwagi zgłaszane przez pasażerów telefonicznie i w formularzu na stronie www.kolejeslaskie.pl – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Nowe połączenia zostaną także uruchomione na linii S13 Częstochowa – Lubliniec.

Pierwszy poranny pociąg wyjedzie ze stacji Lubliniec o godz. 5:40, by dotrzeć do Częstochowy o godz. 6:14. Drugi, wieczorny, wyjedzie z Częstochowy o godz. 20:07, by dotrzeć do Lublińca o godz. 20:41.

Powrót pociągów na linię S8

Wraz z nowym rocznym rozkładem jazdy, po blisko trzyletniej przerwie, na tory wrócą pociągi kursujące między Lublińcem a Katowicami, przy okazji rozpoczynając obsługę nowego przystanku – Chorzów Uniwersytet.

Zlikwidowany z kolei zostanie przystanek Bytom Północny, ale w jego miejsce w późniejszym czasie zostanie uruchomiony nowy – Bytom Stroszek. 15 grudnia PKP PLK w pełni uruchomi na tej trasie halę peronową bytomskiego dworca, gdzie od 16 października działał jeden peron obsługujący połączenie Kolei Śląskich Bytom – Gliwice, a wcześniej, przez blisko trzy lata, przystanek tymczasowy.

Z powodu prowadzonych prac na węźle katowickim, 16 z 18 par pociągów kursujących na linii S8 dojedzie do Chorzowa Batorego, ale Koleje Śląskie zapewnią przesiadki na pociągi linii S1 “do” i “z” Katowic. Pasażerowie będą mogli także skorzystać z tramwajów i autobusów ZTM. Pozostałe dwie pary połączeń dotrą bezpośrednio do stacji Katowice.

Dzięki uruchomieniu tego połączenia, w ofercie Kolei Śląskich pojawi się alternatywna trasa dojazdu na lotnisko z Katowic, ponieważ pociągi na linii S8 będą skomunikowane w Tarnowskich Górach ze składami kursującymi na linii S9 – zwraca uwagę Bartłomiej Wnuk.

Dojazd będzie promowany przez Koleje Śląskie specjalną ofertą – “Taniej do Pyrzowic”. Promocja obejmie wszystkie przejazdy pociągami Kolei Śląskich w relacjach “od” i “do” stacji Pyrzowice Lotnisko “z” i “do” dowolnej stacji na odcinku Gliwice – Tarnowskie Góry i Katowice – Tarnowskie Góry. Niezależnie od dystansu bilet z oferty „Taniej do Pyrzowic” będzie dostępny w zryczałtowanej cenie 13 zł.

Promocja łączy się z ulgami ustawowymi i pozwala na zauważalne oszczędności. W przypadku przejazdu z Katowic do Pyrzowic cena biletu z oferty „Taniej do Pyrzowic” jest niższa o 7,20 zł. Z kolei podróżujący na lotnisko z Gliwic oszczędzą 8,70 zł. Oczywiście, system lub kasa Kolei Śląskich zawsze nalicza niższą cenę i jeśli taka wynika z taryfy kilometrowej, uwzględni właśnie nią. Na przykład w przypadku podróży z Nakła Śląskiego czy Radzionkowa podróżni zapłacą za bilet do Pyrzowic nie 13 zł, a 11,60 zł – mówi Bartłomiej Wnuk.

Przybędzie przystanków – wzrośnie dostęp do kolei

Poza przystankiem Chorzów Uniwersytet na linii S8, przybędą dwa nowe przystanki – Zabrze Maciejów i Zabrze Północ na linii S18, która dotychczas łączyła bezpośrednio Bytom z Gliwicami. Z kolei na linii S3, pociągi Kolei Śląskich rozpoczną obsługę przystanków Kraków Grzegórzki i Kraków Zabłocie – to dzięki przedłużeniu linii do Krakowa Płaszowa. Dodatkowo, trzy z ośmiu pociągów kursujących na linii S3 będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach na trasie z Katowic do Krakowa Głównego, obsługując przy okazji kolejny nowy przystanek – Sosnowiec Jęzor Południowy. Pozostałe pięć składów Kolei Śląskich pojedzie jako przyspieszony “Gibki Cug”. I będzie to naprawdę szybka podróż, bo w ich przypadku maksymalna prędkość osiągana przez składy wzrośnie ze 120 do 160 km/h.

Więcej połączeń z Rybnika

Wydłużeniu ulegnie też weekendowe połączenie S75 Salmopol, w tym przypadku do stacji Zwardoń. Z kolei część pociągów linii S17 kończących do tej poru bieg w Rybniku będzie kursować w wydłużonych relacjach “do” i “z” Raciborza i Wodzisławia Śląskiego. W odpowiedzi na rosnącą popularność tego połączenia, liczba pociągów w dni robocze zostanie tu zwiększona z 9 do 11 par. Rybnik zyska też dodatkowe połączenia z Żorami: łącznie w dni robocze pojedzie tu 9, a w dni wolne 8 par pociągów. Na czas przebudowy linii kolejowej nr 148 oraz stacji Pszczyna zawieszone z kolei zostanie kursowanie zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Żory – Pszczyna.

Wraz z wdrożeniem nowego rocznego rocznego rozkładu jazdy Koleje Śląskie rozpoczną przewozy na nowej weekendowej linii S77. Przyspieszony pociąg Stożek pojedzie z Raciborza, przez Rybnik i Chybie do Wisły Głębce.

Aż 27 dni z Ornakiem

W nowym rocznym rozkładzie jazdy będzie też coś dla miłośników dalszych podróży. Na tory wróci pociąg Ornak do Zakopanego, który podobnie jak w okresie wakacyjnym pojedzie w wydłużonej relacji z Częstochowy. Podróżować Ornakiem będzie można raz dziennie, tam i z powrotem w dni wolne od 21 grudnia do 2 marca oraz od 19 czerwca do 28 września, a dodatkowo także 27 grudnia, 2 maja i 20 czerwca.

Więcej połączeń mimo remontów i kolejny rekord

Na kształt nowego rocznego rozkładu jazdy mają wpływ inwestycje, które będą prowadzone w nadchodzącym roku przez PKP PLK. Najważniejsze to modernizacja katowickiego węzła kolejowego oraz modernizacja linii kolejowych nr 1 (odcinek Będzin – Katowice), 139 (odcinek Kobiór – Czechowice-Dziedzice), 97 (odcinek Żywiec – Sucha Beskidzka) i 93 (odcinek od Zabrzegu do granicy).

Mimo utrudnień, które generują te prace, Koleje Śląskie uruchomią w nowym rocznym rozkładzie jazdy 30 połączeń dziennie więcej niż dotychczas. Po rekordowym 2023 roku, kiedy przywieźliśmy niemal 22 mln pasażerów, wszystko wskazuje na to, że 1 stycznia będziemy świętować kolejny rekord – zapowiada Krzysztof Klimosz, prezes zarządu Kolei Śląskich, dodając, że ostrożne szacunki mówią o poprawieniu zeszłorocznego wyniku o milion pasażerów.

Szczegóły online oraz na dworcach i peronach

Dokładne godziny odjazdów oraz terminy kursowania pociągów w nowym rocznym rozkładzie jazdy są dostępne w Liniowym Rozkładzie Jazdy na stronie: www.kolejeslaskie.pl, a także w internetowych wyszukiwarkach połączeń oraz na plakatach na dworcach kolejowych i peronach.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.