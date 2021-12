Uwaga kierowcy! Bardzo trudne warunki na drogach

Sosnowieccy policjanci przestrzegają przed bardzo trudnymi warunkami na drogach! Obfite opady śniegu w wielu miejscach były przyczyną kolizji, a także groźnych w skutkach wypadków. Tak było między innymi wczoraj (9 grudnia) na ulicy Piłsudskiego. Policjanci pracowali na miejscu wypadku, gdzie kierująca autobusem miejskim, usiłując uniknąć kolizji z innym autem, uderzyła w uliczną latarnię. W wyniku zdarzenia 52-letnia pasażerka autobusu doznała obrażeń twarzy i nosa.

Trudne warunki drogowe w Sosnowcu

Obfite opady śniegu, niska temperatura, a co za tym idzie, bardzo trudne warunki drogowe oraz brak wystarczającej ostrożności ze strony wielu kierowców, były przyczynami szeregu kolizji i wypadków, do jakich doszło ostatniej doby na ulicach naszego miasta.

Policjanci ruchu drogowego pracowali intensywnie na miejscach tych zdarzeń i pragną zaapelować do wszystkich, by gorąco wzięli sobie do serca to, że warunki drogowe diametralnie się zmieniły. To również naprawdę najwyższa pora by zmienić opony na zimowe! Nadal zdarzają się kierowcy korzystający w tych warunkach z letniego ogumienia. Kluczowy jednak jest zdrowy rozsadek i rozwaga. Jeśli ich zabraknie to skutki mogą być w niektórych przypadkach tragiczne.

Poszkodowana 52-letnia pasażerka autobusu miejskiego

W czwartek 9 grudnia wieczorem sosnowieccy policjanci pracowali intensywnie na miejscu wypadku, do jakiego doszło na ulicy Piłsudskiego. To właśnie tam kierująca autobusem miejskim, usiłując uniknąć kolizji z innym autem, w wyniku poślizgu straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w uliczną latarnię. W wyniku zdarzenia 52-letnia pasażerka autobusu doznała obrażeń twarzy i nosa. Trwa ustalanie szczegółów tego wypadku.

Pamiętajmy! Przy tak trudnych warunkach drogowych potrzebujemy więcej czasu na reakcję i dłuższej drogi hamowania. Warto to uwzględnić, by w przedświątecznym rozgardiaszu wszyscy dotarli bezpiecznie do celu.