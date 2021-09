Uroczyste pożegnanie z mundurem po 30 latach służby

Dzisiaj w Komisariacie Policji I Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz wraz z kadrą kierowniczą Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz zaproszonymi gośćmi pożegnał odchodzącego na emeryturę Komendanta Komisariatu Policji I w Sosnowcu podinsp. Grzegorza Kozerę. Przechodzący w stan spoczynku Podinspektor służył w Policji od 30 lat. Przez cały ten okres związany był z Komendą Miejską Policji w Sosnowcu.

Podinspektor Grzegorz Kozera do służby wstąpił 1 września 1991 roku. Przez pierwsze 3 lata służbę pełnił w ówczesnym Komisariacie III Policji w Sosnowcu kolejno na stanowiskach: aplikanta i policjanta Plutonu Pogotowia Policyjnego oraz policjanta Sekcji Dochodzeniowo- Śledczej. Przez Kolejne pięć lat pełnił służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Rejonowej Policji w Sosnowcu zajmując stanowiska policjanta starszego policjanta, asystenta i starszego asystenta. Z dniem 3 lutego 1999 rozpoczął służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, gdzie pełnił ją przez kolejnych 20 lat. W tym czasie awansował na stanowiska detektywa, specjalisty, zastępcy naczelnika wydziału i naczelnika wydziału. Z dniem 1 lutego 2019 roku Komendant Miejski Policji w Sosnowcu powołał go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji I w Sosnowcu, które zajmował do dnia dzisiejszego.

Na pożegnanie, oprócz Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu oraz członków kadry kierowniczej sosnowieckiej Komendy, przybyli także goście - przedstawiciele władz miasta oraz sosnowieckich Prokuratur. To osoby, które przez wiele lat współpracowały z podinspektorem Kozerą. Wszyscy oni wyrazili wyrazy swojego najwyższego uznania dla jego kompetencji zawodowych jak i predyspozycji osobistych, dzięki którym na przestrzeni lat ta współpraca układała się tak pomyślnie i była tak owocna. Przechodzący w stan spoczynku Komendant otrzymał również wiele najlepszych życzeń wszelkiej pomyślności w dalszym życiu osobistym. Biskup sosnowiecki dr Grzegorz Kaszak przekazał list gratulacyjny dla Komendanta Kozery, który został odczytany przez kapelana sosnowieckiej Policji ks.dr. Mariusza Karaś, który również dołączył się do słów uznania i najlepszych życzeń. Spotkanie było także okazją do wręczenia podinspektorowi Kozerze Medalu 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Odchodzący na emeryturę Komendant otrzymał go z rąk asp.szt. Michała Szczęśniaka pełniącego obowiązki Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego.