Umowa na przebudowę ul. Kukułek podpisana

Za 12 miesięcy mieszkańcy będą już mogli korzystać z wyremontowanej drogi oraz nowych chodników wzdłuż ulicy Kukułek. To znak, że miasto podpisało umowę z wykonawcą.

W przetargu wpłynęło aż 13 ofert, najkorzystniejszą o wartości 5,9 mln zł złożyła firma Junkobud sp. z o.o. ze Świętochłowic. Prace będą polegały na wybudowaniu 1,7 km praktycznie nowej jezdni, ułożona zostanie nowa podbudowa drogi oraz nowy asfalt, a także chodnik i oświetlenie.

– U niektórych kierowców nowa droga sprawia, że jeżdżą szybciej niż należy. Dlatego zadbamy o uspokojenie jazdy na tej drodze. W kilku miejscach pojawią się wyniesione skrzyżowania, co automatycznie spowoduje ograniczenie prędkości w ich rejonie – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zmieni się również organizacja ruchu na ulicy 11 listopada

Kierowcom ponownie zostanie udostępniona możliwość zjazdu w ul. Kukułek dla jadących od strony Niwki i Dańdówki.

Okolice ulicy Kukułek to teren intensywnej budowy nowych osiedli mieszkaniowych, można śmiało powiedzieć, że w niedalekiej odległości od centrum miasta powstała nowa dzielnica. Jednak stan nawierzchni pozostawia wiele do życzenia, a co ważniejsze wzdłuż drogi dotychczas praktycznie nie było chodnika i oświetlenia.

Inwestycji towarzyszyć będzie budowa kanalizacji deszczowej, a także przebudowa sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej

Warto przypomnieć że przebudowa będzie dofinansowana kwotą blisko 2,9 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.