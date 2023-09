Tymoteusz Klupś z Zagłębia Sosnowiec podpisał książki dla chorych dzieci!

Zagłębie Sosnowiec włączyło się do akcji obdarowania chorych dzieci książkami „ABC Empatii”. Dzięki hojności Fundacji Czepczyński Family Foundation podpisane przez Tymoteusza Klupsia książki zostały we wtorek przekazane dzieciakom leczonym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Miły gest dla chorych dzieci w Sosnowcu

Zagłębie Sosnowiec włączyło się do akcji obdarowania chorych dzieci książkami „ABC Empatii”. Dzięki hojności Fundacji Czepczyński Family Foundation podpisane przez Tymoteusza Klupsia książki zostały we wtorek przekazane dzieciakom leczonym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

– To dla mnie zaszczyt, że mogłem jako przedstawiciel Zagłębia złożyć podpisy na książkach. Cieszę się, że wspólnie z Zagłębiem mogliśmy dać radość tym dzieciom – powiedział na uroczystości w sosnowieckim szpitalu Tymek Klupś, który akurat kończy rekonwalescencję po kontuzji i chciałby jak najszybciej wrócić na ligowe boiska.

W briefingu prasowym wzięli udział przedstawiciele Fundacji Czepczyński Family Foundation, Urzędu Marszałkowskiego, władz szpitala, a także Tomasz Jakubiec, doradca zarządu wspomnianej Fundacji.

Nasz klub zamierza kontynuować współpracę z Fundacją Czepczyńskich, by wspierać chore dzieci. Wkrótce książki „ABC Empatii” zostaną podpisane przez Ołeksija Bykowa, ukraińskiego obrońcę Zagłębia. Nie jest to przypadek, że swój podpis złoży na nich właśnie Bykow, albowiem będą to książki w jego ojczystym języku i zostaną przekazane dzieciom z Ukrainy.