Tydzień Edukacji Globalnej 2023 w sosnowieckiej Mediatece. Sprawdź program!

W dniach 20-24 listopada w Zagłębiowskiej Mediatece (ul. Kościelna 11) w Sosnowcu odbędą się obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej.

Tydzień Edukacji Globalnej w Sosnowcu

Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w wydarzeniach wchodzących w skład tych obchodów. Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna inicjatywa, koordynowana przez Grupę Zagranica, mająca na celu podnoszenie świadomości dotyczącej problemów współczesnego świata i możliwości zmian, przy wykorzystaniu szeroko rozumianej edukacji globalnej. Obchody TEG w Zagłębiowskiej Mediatece odbywają się już od pięciu lat. Tegoroczne hasło Tygodnia brzmi: „Pokój dla planety. Planeta pokoju”. Jak co roku, na zainteresowane wydarzeniem osoby, czeka szereg atrakcji, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram obchodów.

Program obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej 2023

20.11, godz. 17.00, Sala Edukacyjna Zagłębiowskiej Mediateki

Kreatywny Senior „EKO ozdoby na choinkę” - warsztaty plastyczne dla dorosłych, na których wykonane zostaną recyklingowe ozdoby na choinkę (obowiązują zapisy).

21.11, godz. 10.00, Zagłębiowska Mediateka

„Co chatka to zagadka” – edukacyjny escape room – zabawa drużynowa dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, polegająca na przejściu escape roomu z zagadkami z zakresu edukacji globalnej (impreza zamknięta, obowiązują zapisy).

22.11, godz. 10.00, Aula Zagłębiowskiej Mediateki

Świat w naszych rękach – konkurs wokalny dla uczniów szkół podstawowych (impreza zamknięta – brak wolnych miejsc).

23.11, godz. 17.00, Sala Edukacyjna Zaglebiowskiej Mediateki

Szmaciankowe Love - warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych opiekunów, których tematem przewodnim jest wykonanie wspomnieniowej przytulanki ze starych, dziecięcych ubranek (obowiązują zapisy).

Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora obchodów – Dział Instruktażu i Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11, tel. 693 266 411 lub mailowo na adres: joanna.biesiada@biblioteka.sosnowiec.pl.