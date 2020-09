Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Sosnowcu

Strażacy, pracujący przy dogaszaniu pożaru składowiska odpadów w Sosnowcu, w czwartek przed południem wprowadzili do działań ciężki sprzęt budowlany - jak podaje PAP - przerzucają nim bloki spalonego materiału, aby przelać je wodą i wykluczyć możliwość ponownego pojawienia się ognia.

W szczytowym momencie, przy gaszeniu z kilku punktów naraz, pracowało przy nim ponad 90 zastępów z okolicznych miast i miejscowości – łącznie ponad 240 strażaków.

O trwającym etapie akcji, związanym z nadzorowaniem i dogaszaniem miejsca pożaru, poinformował w czwartek na briefingu zastępca komendanta miejskiego PSP w Sosnowcu mł. bryg. Marcin Pilarski. Jak wyjaśnił, chodzi m.in. o przelewanie wodą wszystkich materiałów, które uległy spaleniu, aby wykluczyć ponowne pojawienie się ognia.

- Działania były długotrwałe. Materiały palne, które były tutaj na miejscu, wytwarzały dość wysoką temperaturę, co utrudniało bardzo pracę ratownikom. Udało się ok. godz. 1.30 doprowadzić do tego, że pożar już nie rozprzestrzeniał się dalej. Późniejsze prace polegały już na przelewaniu i dozorowaniu miejsca pożaru; dogaszaniu wszelkiego rodzaju zarzewi i likwidowaniu źródeł dymu - mówił strażak.