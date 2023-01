Trening pokazowy w SP 42. Zajęcia prowadzili byli reprezentanci Polski!

W SP 42 odbył się trening pokazowy przeprowadzony przez ambasadorów Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej, które odbędą się w styczniu w Polsce i w Szwecji. Zajęcia poprowadzili byli reprezentanci Polski – Iwona Niedźwiedź oraz Sławomir Szmal.

Szkoła Podstawowa nr 42 została wybrana nieprzypadkowo. To właśnie w niej mamy klasy sportowe o profilu piłki ręcznej. Treningi odbywają się m.in.: pod okiem Grzegorza Mentla, trenera Zagłębia Sosnowiec.

Mistrzostwa Świata odbędą się w dniach 11-29 stycznia 2023 w dwóch krajach. W Polsce mecze będą się odbywać w czterech miastach: Katowice, Kraków, Płock i Gdańsk.

Mistrzostwa, które Polska organizuje wraz ze Szwecją to najbardziej prestiżowa impreza w tej dyscyplinie na świecie Będzie to również największa impreza w dziejach polskiej piłki ręcznej.

– Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej to kolejna wielka impreza sportowa, która odbędzie się w naszym regionie i którą współorganizuje Województwo Śląskie. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii na Stadionie Śląskim odbyły się zawody w ramach Diamentowej Ligi, a awans na mistrzostwa świata w Katarze wywalczyła reprezentacja Polski w piłce nożnej. Wierzę, że i tym razem polscy sportowcy dostarczą nam wielu niezapomnianych wrażeń, a doping publiczności w katowickim Spodku poniesie ich do kolejnych sukcesów. Z tej okazji chcemy promować aktywność i zdrowy styl życia wśród młodzieży, a nikt nie przekona ich do tego lepiej niż legendy polskiego szczypiorniaka, Iwona Niedźwiedź i Sławomir Szmal – podkreśla marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.