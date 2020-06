Tragiczne potrącenie 6-letniego chłopca w Sosnowcu

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Przedwczoraj popołudniu sosnowieccy policjanci wykonywali czynności w związku z wypadkiem, do jakiego doszło na skrzyżowaniu ulic Łukasiewicza i Sławkowskiej w sosnowieckiej dzielnicy Porąbka. Ucierpiał w nim niespełna 6-letni chłopiec

Dziecko poruszało się na rowerze

Najprawdopodobniej na skutek gwałtownego manewru, jaki wykonało, zostało potrącone przez nadjeżdżający samochód dostawczy. Chłopca w stanie ciężkim śmigłowiec LPR zabrał do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godziny 17.00. Niespełna 6-letni chłopiec jechał rowerem wraz z dwójką osób dorosłych (w tym jego matką) i innym dzieckiem. Jak wstępnie ustalili policjanci, do zderzenia doszło kiedy grupa rowerzystów wyjeżdżała z ulicy Sławkowskiej w ulicę Łukasiewicza. Wówczas, jak wynika z relacji świadków, chłopiec wykonał gwałtowny manewr, na skutek którego znalazł się tuż przed nadjeżdżającym samochodem dostawczym. Chłopca w stanie ciężkim śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał do szpitala. Lekarze określają jego stan jako ciężki ale stabilny. Kierujący samochodem dostawczym 21-letni mężczyzna był trzeźwy. Ze wstępnych ustaleń (w tym relacji bezpośrednich świadków zdarzenia) nie wynika jakoby samochód dostawczy poruszał się z nadmierną prędkością. W prowadzonym postępowaniu, w trakcie którego zostanie odtworzony przebieg wypadku i wyjaśnione zostaną wszystkie jego okoliczności, biegły oszacuje również prędkość auta. Na tym etapie przesądzanie o winie któregokolwiek z uczestników zdarzenia jest przedwczesne.

Wszystkim osobom korzystającym z aktywnego wypoczynku Policja przypomina, że najważniejszym jest to, by był on bezpieczny. Właśnie wczoraj sosnowieccy policjanci zainaugurowali prowadzoną wspólnie z Urzędem Miasta Sosnowca profilaktyczną kampanię informacyjną "Kręci mnie bezpieczna rekreacja". Jej celem jest propagowanie wiedzy o zasadach bezpiecznego wypoczynku i uprawiania sportów takich jak jazda na rowerze, na rolkach, hulajnogach, gokartach i deskorolkach. Mundurowi chcą uczyć mieszkańców o tym, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie oraz jak powinni oni korzystać z miejsc rekreacji, których w naszym mieście nie brakuje. Link do założeń kampanii poniżej:

http://sosnowiec.slaska.policja.gov.pl/k24/informacje/wiadomosci/288752,KRECI-MNIE-BEZPIECZNA-REKREACJA-Nowa-kampania-profilaktyczna-sosnowieckich-polic.html