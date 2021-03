Testy na obecność przeciwciał Covid-19 już od poniedziałku w Biedronce

Od 15 marca, w sieci sklepów Biedronka będą dostępne testy wykrywające przeciwciała wirusa SARS-CoV-2. Testy wyprodukowane przez szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab mają 98-procentową skuteczność w wykrywaniu przeciwciał. Czym różni się od testów wykonywanych w laboratoriach? Przede wszystkim jest dużo tańszy!

Testy na wyciągnięcie ręki

Sieć sklepów Biedronka zaskoczyła konsumentów – już od poniedziałku każdy będzie mógł kupić test Primacovid. Test jest serologiczny, co to jednak oznacza w praktyce? Pozwala on na wykrycie przeciwciał IgG i IgM, które tworzą się po przejściu lub w trakcie chorowania na koronawirusa. Producenci, szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab zaznaczają, że testy posiadają certyfikat CE, więc są całkowicie bezpieczne w użyciu. Ich atutem jest również dokładność wykrywania przeciwciał – sięga ona 98%.

Test na covid na każdą kieszeń

Wiele osób już od dawna chciało się upewnić, czy rzeczywiście chorowało na koronawirusa, jednak odstraszająco działała cena testów laboratoryjnych na przeciwciała. Na szczęście testy, które pojawią się w sklepach Biedronka, będą znacznie tańsze – za opakowanie zawierające jeden test zapłacimy 49,99 zł. Należy pamiętać, że jednorazowo każdy klient może kupić maksymalnie 3 testy.

- Misją Biedronki od początku istnienia jest umożliwianie kupującym dostępu do towarów, które są dla nich ważne i to zawsze w niskich cenach. Dotyczy ona nie tylko produktów spożywczych, ale i takich, które pozwolą na zaspokojenie ważnych potrzeb psychologicznych i zwiększenie bezpieczeństwa. Do nich należy z pewnością test Primacovid. Wprowadzamy go na rynek jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, także dlatego, że jako lider rynku jest to część naszej odpowiedzialności społecznej – twierdzi Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Test z dyskontu – jak to działa?

Test może wykonać każdy, kto podejrzewa, że miał kontakt z osobą zakażoną lub chce się upewnić, czy w przeszłości przebył już chorobę. Do wykonania badania potrzebna jest niewielka próbka krwi. Na wynik czeka się około 10 minut. W razie pozytywnego wyniku na obecność przeciwciał IgG lub IgM należy zgłosić się do lekarza i go o tym poinformować. Jeżeli badany ma objawy Covid-19 mimo negatywnego wyniku, również powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.