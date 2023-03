Termomodernizacji ciąg dalszy. Podpisano umowę na remont kolejnych budynków w Sosnowcu

Zaczęło się na dobre pod koniec 2021 roku, a proces przemiany miejskich budynków jest stale kontynuowany. Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu podpisał umowę na termomodernizację kolejnych budynków należących do miasta.

Gdzie podjęta zostanie modernizacja?

Wielki projekt, dzięki któremu w miejskich budynkach mieszkalnych likwidowane są kopciuchy, ruszył na dobre pod koniec 2021 roku. W pierwszej kolejności dotyczył termomodernizacji budynków przy Szczecińskiej 1, Wierzbowej 3 i Sobieskiego 18.

W sierpniu 2022 roku Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu podpisał umowę na przemianę kilkunastu budynków: przy ul. Szczecińskiej 2, 4, 5, 12, 14, 15A, 16, Lipowej 18a, 20, 22, Andersa 83A, 85 i Pułaskiego 9. Przemianę przeszedł także budynek przy Hubala Dobrzańskiego 124, gdzie znajduje się przychodnia oraz budynek mieszkalny przy Zaruskiego 1.

– Nie zmieniamy swojego podejścia. Nie przestajemy finansować wymian źródeł ciepła, bo nadal uważamy, że zdrowie jest najważniejsze. MZZL zapowiadał, że to nie koniec i tak też się stało – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zakład podpisał właśnie umowę na termomodernizację trzech budynków: przy ulicy Andersa 81, Andersa 87 i Czeladzkiej 25cd.

– To kolejne budynki, które zostaną odmienione. Mieszkańcy zyskają nowe źródła ciepła – ekologiczne, ale też same budynki zmienią się wizualnie – tłumaczy Rafał Łydek, dyrektor MZZL w Sosnowcu.

Koszt termomodernizacja to ponad 2,5 mln złotych. Przy ulicy Andersa mieszkańcy zyskają ogrzewanie gazowe, a przy Czeladzkiej budynek zostanie „wpięty” do sieci c.o. Prace mają się zakończyć w wakacje.

Warto pamiętać, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał Miejskiemu Zakładowi Zasobów Lokalowych w Sosnowcu dofinansowanie w wysokości prawie 8,4 mln złotych na prace w tych lokalizacjach.