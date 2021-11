Studencie, czy masz już mLegitymację?

Pierwszy miesiąc nowego roku akademickiego już za studentami – dla jednych to początek studenckiego życia, dla innych – powrót do znanego już trybu i obowiązków. W każdym przypadku i przez cały rok (nie tylko ten akademicki) przyda się mLegitymacja studencka, która jest częścią aplikacji mObywatel.

mLegitymacja studencka to nic innego jak legitymacja studencka w telefonie. Spełnia te same funkcje, co tradycyjna wersja dokumentu. Brzmi fajnie? Tak też działa!

Student ze smartfonem

O tym, że telefony komórkowe towarzyszą nam niemal wszędzie i przez cały czas nie trzeba już nikogo przekonywać. Wyjście z domu bez smartfona? Praktycznie niemożliwe.

Co innego jeśli chodzi o dokumenty, które również powinniśmy mieć zawsze przy sobie – o tych zdarza się zapomnieć zdecydowanie częściej. Znacie to uczucie, kiedy nerwowo przeszukujecie portfel, plecak czy torebkę – bez skutku?

Wielu studentów z pewnością potwierdzi, że ich legitymacja także lubi zostać w domu. Najczęściej wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna. A przydaje się w wielu sytuacjach, w których potwierdza status studenta i jego przynależność do danej uczelni, czy uprawnia do skorzystania z ulg i zwolnień, np. w komunikacji miejskiej, czy podczas kupowania biletów do kina.

A gdyby tak mieć legitymację studencką zawsze przy sobie – w telefonie? To żaden problem, ale i wielka wygoda. Co więcej, chętnie pomożemy!

Uczelnia z mLegitymacją

Jeśli chcielibyście mieć swoją legitymację studencką w telefonie - pierwszy krok jest po stronie uczelni. Co powinna zrobić, aby jej studenci mogli korzystać z mLegitymacji?

Przede wszystkim - rektor lub inna wyznaczona przez niego osoba powinni wypełnić FORMULARZ. Następny etap to podpisanie porozumienia. Cały proces jest bardzo prosty, staramy się, żeby był też możliwie najkrótszy.

- Z przystąpieniem do naszego projektu nie wiążą się żadne koszty. Uczelnia nie musi kupować dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Dla studentów z kolei to same korzyści - w zainstalowanej na smartfonie aplikacji mogą mieć pełnoprawny zamiennik tradycyjnej wersji dokumentu. Z tego rozwiązania skorzystało już 120 uczelni w Polsce, które wydały już ponad 170 tysięcy mLegitymacji. Zachęcamy kolejne - mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera.

mLegitymacje są wydawane zarówno studentom uczelni publicznych, jak i prywatnych. Aby mieć możliwość korzystania z cyfrowej wersji legitymacji, student musi mieć telefon z systemem operacyjnym Android lub iOS. Dokument należy aktywować poprzez kod QR oraz kod aktywacyjny otrzymany na uczelni.

mLegitymację studencką wydają m.in.:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Politechnika Warszawska

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Poznańska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Wrocławski

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie

Uniwersytet Zielonogórski

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Uniwersytet Warszawski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Akademia WSB

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dokumenty w aplikacji

mLegitymacja studencka jest jedną z funkcjonalności aplikacji mObywatel, ale to niejedyny dokument, który tam znajdziecie. Jeśli jeszcze z niej nie korzystacie – zachęcamy do tego. A oto kilka argumentów, dlaczego warto.

Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty. Jest bezpłatna i dobrowolna, przygotowuje ją zespół NASK.

Poza mLegitymacją, zawiera m.in: