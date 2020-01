Sprawcy dotkliwego pobicia 37-latka zatrzymani!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci przy wsparciu mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach zatrzymali 4 mężczyzn, którzy dotkliwie pobili swojego znajomego w jednym z hoteli w dzielnicy Niwka. Całej czwórce prokurator przedstawił już zarzuty. Wobec mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze. Grozi im do 3 lat więzienia.

37-letni mężczyzna został zaatakowany w pokoju jednego z hoteli w dzielnicy Niwka

Już ze wstępnej relacji pokrzywdzonego wynikało, że pobili go czterej mężczyźni. Sosnowieccy policjanci ustalili gdzie przebywają sprawcy, jednak by ich zatrzymać konieczne było wsparcie. Pomocy takiej udzielili policjanci katowickiego oddziału prewencji, pełniący tego dnia służbę na ulicach Sosnowca. Wszyscy sprawcy w wieku 19-41 lat zostali zatrzymani. Stróże prawa zgromadzili obszerny materiał dowodowy, po ocenie którego prokurator zdecydował o przedstawieniu zatrzymanym zarzutów pobicia 37-latka. Wobec wszystkich zastosował również środki zapobiegawcze. Mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem, mają zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i nie mogą wyjeżdżać z kraju. Wszystkim grozi do 3 lat więzienia.