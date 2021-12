Spektakl "Nerwica natręctw" w sosnowieckiej MUZIE

W sobotę 18 grudnia o godz. 16:00 oraz 19:00 sosnowiecka MUZA zaprasza na lekką opowieść o skomplikowanych osobowościach w reżyserii Artura Barcisia.

"Nerwica natręctw" w MUZIE

„Nerwica natręctw” to spektakl o tym, co może się wydarzyć, kiedy pacjenci gabinetu psychiatrycznego zaczną leczyć się nawzajem. W poczekalni u genialnego psychiatry zawsze jest ciekawie. Jego pacjenci to osoby zmagające się z takimi problemami jak: niekontrolowane przeklinanie (choroba Tourette’a), przeliczanie wszystkiego (arytmomania), strach przed bakteriami (nozofobia), powtarzanie każdego zdania (palilalia), niemożność stanięcia na linii czy tytułowa nerwica natręctw. Już na co dzień bywa bardzo zabawnie.

A co może się wydarzyć, kiedy z powodu absencji lekarza pacjenci zaczynają leczyć się sami? Odpowiedź poznają Państwo w trakcie tego komicznego spektaklu!

Obsada:

Karolina Sawka

Jowita Budnik

Katarzyna Herman/Katarzyna Ankudowicz/Małgorzata Rudzka

Artur Barciś/Andrzej Zieliński

Zdzisław Wardejn

Rafał Królikowski

Spektakl od 18. roku życia.