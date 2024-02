Spektakl charytatywny pt. “Igraszki z diabłem” na rzecz Hospicjum Cordis

Na scenie sosnowieckiej Sali Widowiskowo-Koncertowej "Muza" wczoraj spotkali się znani artyści, politycy, muzycy i aktorzy biorący udział w niezwykłym, artystycznym przedsięwzięciu - spektaklu teatralnym pt. "Igraszki z Diabłem" Jana Drdy.

Organizatorom zależało na zgromadzeniu jak największej ilości środków finansowych na rzecz Hospicjum Cordis. Spektakl "Igraszki z Diabłem" tym razem odegrany został w sosnowieckiej Sali Widowiskowo-Koncertowej "Muza" im. Władysława Szpilmana. Dzisiaj natomiast spektakl odbędzie się w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Również i tym razem dochód z biletów wesprze Hospicjum Cordis, które pragnie utworzyć swoją placówkę w Mysłowicach.

- To było niesamowite przeżycie. Po raz kolejny na scenie, ale tym razem w rodzinnym Sosnowcu, ponownie za to w słusznym celu. Igraszki z Diabłem a wraz ze mną Krzysztof Hanke, Michał Kirker - prezydent Jaworzna, debiutujący na scenie sosnowiczanin Wiktor Radziejewski, Jacek Kawalec, Dariusz Wójtowicz - Prezydent Mysłowic czy też Michał Wójcik z Ani Mru-Mru i wielu innych. Dziękuję widzom, bo każda cegiełka to wsparcie Hospicjum Cordis. Widzimy się jutro, tym razem w Mysłowicach - napisał prezydent Sosnowca - Arkadiusz Chęciński.