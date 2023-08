Spacer Teatralny "Z Sosnowca w szeroki świat"

W niedzielę 10 września o godz. 12.00 Teatr Zagłębia zaprasza na kolejny Spacer Teatralny.

Przed nami kolejny spacer teatralny

Być może codziennie mijacie miejsca, w których ktoś kiedyś próbował realizować swoje artystyczne marzenia. Podczas spaceru poznamy i odwiedzimy 5 przestrzeni kojarzących się ze słynnymi ludzi, którzy na jakimś etapie swojego życia byli związani z Sosnowcem! Poszczególne stacje spaceru będą okazją do uwalniania wyobraźni i międzypokoleniowych zabaw. Każdy przystanek to jedno zadanie dla grupy biorącej udział w wydarzeniu. Przy okazji wędrówki poznamy historię miasta i sosnowieckiej kultury. Spacer poprowadzą pedagożki teatru, zapraszając do międzypokoleniowych gier i zabaw.

Na spacer zaproszone zostały dzieci od 5 roku życia i ich bliscy dorośli. Organizatorzy zachęcają do udziału większe grupy składające się z dorosłych oraz dzieci (np. rodzice + dzieci, dziadkowie + rodzice + dzieci, ciocie, kuzyni itp.). Rekomendowane jest do założenia wygodnego stroju.

Prowadzenie: Justyna Czarnota, Agata Kędzia

Spacer został zaprojektowany w 2022 roku w ramach programu SPACEROWNIK TEATRALNY, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Spacery teatralne literacko-historyczne zostały dofinansowane przez Miasto Sosnowiec w zakresie wsparcia kultury. Organizator: Fundacja Szafa Gra, Teatr Zagłębia w Sosnowcu.