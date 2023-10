SP nr 35 w Sosnowcu ma upragnioną halę sportową

To wielki moment w ponad stuletniej historii szkoły podstawowej nr 35 w Porąbce. Dziś uroczyście otwarto halę sportową z prawdziwego zdarzenia, która przykryła istniejące boisko.

Historia szkolnictwa w sosnowieckiej Porąbce sięga roku 1808. Obecny budynek szkoły ma grubo ponad 100 lat i powstał w 1913 roku. W tym samym roku do użytku oddano przyszkolny ogród spacerowy. Dotychczas uczniowie korzystali ze znajdującej się na parterze salki gimnastycznej. Od dziś mogą korzystać z dużej hali wraz z zapleczem szatniowym.

– Ta hala to nasze spełnienie marzeń. W końcu po wielu latach nasi uczniowie będą mogli ćwiczyć na lekcjach WF-u w obiekcie w pełni do tego przystosowanym. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej hali, oczywiście największe słowa uznania kieruję w stronę prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego oraz Marii Guzik, byłej pani dyrektor, która rozpoczęła te starania – podkreślała podczas uroczystego otwarcia obecna dyrektor placówki, Joanna Jarosz.

Hala powstała w inny niż dotychczas sposób, ponieważ przykryła istniejące w tym miejscu boisko, które zostało zachowane w pierwotnej formie. Budowa rozpoczęła się w kwietniu 2022 r. Oprócz hali powstało niezbędne zaplecze szatniowe, w tym sanitariaty, zaplecze dla nauczycieli, pomieszczenia na sprzęt sportowy.

– Cieszę się wraz ze społecznością Porąbki bo udało mi się dotrzymać danego słowa, że hala w tym miejscu powstanie. Była to jedna z moich obietnic wyborczych i jest to obietnica spełniona. Na chwilę obecną można grać na boisku w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, a w najbliższym czasie zainstalowane zostaną także kosze do gry w koszykówkę. Pamiętajmy, że to nie jedyna inwestycja wykonana na terenie SP 35, w 2021 roku zmieniliśmy system ogrzewania z węglowego na gazowy, pod oknami wykonano docieplenie, podobnie na ścianach zewnętrznych przy gruncie. Wymienione zostało pokrycie dachowe oraz nowa nawierzchnia wokół budynku. Co niezwykle ważne zachowaliśmy niezwykły, zabytkowy charakter budynku – powiedział prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.