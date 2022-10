Sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia z prestiżowym wyróżnieniem

15 października odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman dla osób i organizacji zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom. Zwycięzców wyłoniła Kapituła, której przewodniczyła Agnieszka Holland. Patronką nagrody jest Alina Margolis-Edelman. Kojarzona jest zresztą jako żona Marka Edelmana, podczas gdy miała własne osiągnięcia: była wybitną lekarką i działaczką społeczną, która bardzo chciała pomagać innym, a zwłaszcza dzieciom.

Nagroda ma szczególną wartość na poziomie ogólnopolskim – od 12 lat jest wręczana osobom, w tym roku również organizacjom, którzy w szczególny sposób pomagają dzieciom.

– Ludzie, których praca dotyczy tak trudnych tematów, nie są doceniani, i ważne, żeby światło czasem zwróciło się w ich stronę – podkreślała podczas gali Maria Keller-Hamela, wiceprezeska Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” i członkini Kapituły Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman:

Do obecnej edycji zgłoszonych zostały 33 organizacje z całej Polski

W kategorii organizacja, która w sposób szczególny pomaga dzieciom, zwyciężyła Fundacja Słonie na Balkonie. Wyróżnione została Fundacja SEXEDPL oraz sosnowieckie Stowarzyszenie Moc Wsparcia. W kategorii indywidualnej laureatami zostali dr Paulina Bownik i Mariusz Kurnyta, którzy ratują osoby przebywające w lasach na granicy polsko-białoruskiej. Osobą wyróżnioną została siostra Magdalena Agnieszka Krawczyk – dyrektorka Domu Samotnej Matki w Łodzi.

Sosnowieckie Stowarzyszenie wyróżnione

Podczas gali wręczenia nagród sosnowieckie Stowarzyszenie zostało docenione m.in.: za 10-letnią pracę na rzecz wspierania dzieci w trudnych sytuacjach. Stowarzyszenie tworzy grupa specjalistów, m.in. psychologów, pedagogów i psychoterapeutów którzy od wielu lat zajmują się profesjonalną pracą z dziećmi i rodzicami/opiekunami oraz środowiskiem specjalistów.

Stowarzyszenie w przyszłym roku obchodzi 10-lecie działalności i jest to szczególny rok – w porozumieniu z miastem Sosnowiec uzyskano do pracy nowoczesną siedzibę, przystosowaną do potrzeb dzieci i ich rodzin, gdzie jest udzielana pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna dzieciom doświadczającym sytuacji trudnych. W tym miejscu na podstawie porozumienia z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę i miastem Sosnowiec powstaje Centrum Pomocy Dzieciom – jedyne takie miejsce na Śląsku udzielające kompleksowej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem.

W tym roku Stowarzyszenie nawiązało również współpracę z zagranicznymi specjalistami pracującymi z traumą dziecięcą, m.in. z dr Ofrą Ayalon, Yoavem Geva z Izraela, chcąc lepiej wspierać również dzieci doświadczające konsekwencji konfliktu zbrojnego.

Pozostałe działania Stowarzyszenia to przede wszystkim profilaktyka w celu zmniejszenia zagrożeń krzywdzenia dzieci. Jedne z najbardziej znanych projektów to „Kraina Świetlików”. W Stowarzyszeniu realizowane są również spotkania dla rodziców i specjalistów, kampanie społeczne zwracające uwagę na czynniki chroniące dzieci przed krzywdzeniem, w tym na rolę bezpiecznego przywiązania (np. kampania „Bezpieczna więź fundamentem na całe życie”, „Wielka Moc”).

Od wielu lat członkowie Stowarzyszenia dzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem poprzez specjalistyczne szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących się profesjonalnym wspieraniem dzieci i rodzin.

To nie pierwszy raz działalność Stowarzyszenia została dostrzeżona przez Kapitułę Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman – 3 lata temu członek Stowarzyszenia, Adrian Drdzeń otrzymał nagrodę indywidualną za szczególne zasługi w ochronie dzieci.