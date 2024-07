Sosnowieccy seniorzy od kwietnia mogą skorzystać z programu “Złota Rączka”

Znacie przypadki, w których seniorzy mają problem z domowymi pracami, a o fachowca trudno? Władze miasta wychodzą im naprzeciw. W Sosnowcu działa od kwietnia program “Złota Rączka”.

Wsparcie dla seniorów

Wielu samotnych seniorów może liczyć tylko na siebie lub wąskie grono bliskich. Władze miasta chcą jednak, aby zawsze mogli liczyć na pomoc przy niewielkich domowych naprawach.

– Nasz projekt ma na celu zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych naprawa domowych – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Z usług tzw. Złotej Rączki mogą skorzystać osoby powyżej siedemdziesiątego roku życia.

Program jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 70. rok życia i mieszkają w Sosnowcu. – Chodzi nam przede wszystkim o osoby samotne lub małe dwuosobowe gospodarstwa domowe. Tam bardzo często nie ma kto przeprowadzić podstawowych prac czy też obowiązków domowych. Te osoby często skazane są same na siebie – dodaje Monika Holewa, pełnomocnik prezydenta ds. funduszy zewnętrznych i polityki społecznej.

Dzięki programowi, tzw. Złota Rączka bezpłatnie wykonuje podstawowe prace: wymienia żarówkę, naprawia przeciekający kran, wyreguluje drzwi, podłączy pralkę czy też wykona inne naprawy, które nie wymagają specjalistycznych uprawnień ani natychmiastowej interwencji.

– Zdajemy sobie sprawę, że to nie wszystko, ale chcemy także aby pomoc była szersza. Jeśli prace wymagają zakupu jakiegoś sprzętu, np. baterii łazienkowej, karnisza czy lampy, będziemy kierowali się zasadą, że te materiały Senior musiałby mieć już zakupione – wyjaśnia prezydent Sosnowca.

Seniorzy z Sosnowca mają zapewnione wsparcie raz w miesiącu.

Potrzebę wizyty senior może zgłosić na specjalną infolinię. – Każdy senior z programu może korzystać raz w miesiącu, choć nie trzymamy się sztywno tej zasady – każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie – dodaje Monika Holewa.

Realizatorem zdania jest Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna S3, która promuje zasady ekonomii społecznej poprzez zatrudnianie głównie osób z niepełnosprawnościami.

Zlecenie usługi przyjmowane będzie telefonicznie pod numerem telefonu 511-978-471 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 14:00 oraz w piątek w godzinach od 9.00 do 11:00.

1 lipca 2024 r. usługi „Złotej Rączki dla Seniora” wykonywać będzie Pan Jarosław Górski, który wyposażony będzie w identyfikator z logo projektu „Złota rączka dla Seniora” oraz będzie dojeżdżać do klientów specjalnie oznakowanym samochodem.