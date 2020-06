Sosnowieccy policjanci zatrzymali 21-latka, który nękał byłą dziewczynę!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Nowej Soli, który od początku marca b.r. uporczywie nękał swoją byłą dziewczynę. Sprawca prześladował kobietę na różne sposoby. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a prokurator objął go policyjnym dozorem i wydał zakaz zbliżania się i kontaktowania w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną.

Grozi mu 8 lat więzienia

Od momentu kiedy kobieta zakończyła związek z 21-latkiem, mężczyzna nękał ją regularnie. Groził śmiercią pokrzywdzonej i jej rodzinie oraz usiłował na różne sposoby zmusić ją do określonych zachowań. Posunął się nawet do przesłania jej pracodawcy materiałów, które miały skompromitować ją w jego oczach.. Zawiadomił również kłamliwie MOPS i inne instytucje o tym, jakoby kobieta miała znęcać się nad swoimi dziećmi. Po szczegółowej weryfikacji tych informacji jasnym stało się, że oskarżenia te są wyssane z palca. Zdesperowana, osaczona i wykończona psychicznie kobieta, pomimo strachu zdecydowała się zawiadomić policjantów o trwającym koszmarze. Śledczy szybko zaczęli kompletować materiał dowodowy. Zatrzymanie mężczyzny nastąpiło niedługo po zgłoszeniu, kiedy przyjechał do miejsca zamieszkania kobiety i wszczął awanturę. Przedstawiono mu już zarzuty, a prokurator objął go policyjnym dozorem i wydał zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Za nękanie mężczyźnie grozi kara do 8 lat więzienia.