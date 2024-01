Sosnowieccy policjanci zabezpieczali 32. Finał WOŚP w Sosnowcu

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w ArcelorMittal Parku. Podczas wydarzenia policjanci czuwali nad bezpieczeństwem wolontariuszy oraz uczestników. W trakcie finału nie odnotowano poważniejszych zdarzeń związanych z jego przebiegiem.

Policjanci dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy WOŚP

Wczoraj w całym kraju zagościł 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W czasie trwania WOŚP, która w tym roku odbyła się pod hasłem "Płuca po pandemii", policjanci dbali o to, aby wydarzenie odbyło się w bezpiecznej atmosferze. Mundurowi czuwali nad spokojnym przebiegiem zbiórek i koncertu, który odbył się z tej okazji. Stróże prawa przez cały czas dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy - zwracali uwagę na to, czy zbiórki prowadzone są przez osoby do tego uprawnione, a także na pozostające bez opieki dzieci. Ponadto, przed samym wydarzeniem, mundurowi kilkukrotnie spotkali się z osobami zaangażowanymi w WOŚP, którym przekazali informacje, jak w bezpieczny sposób zbierać pieniądze i jak unikać zagrożeń, które na nie czyhają.

Podczas wydarzenia, uczestnicy mogli odwiedzić stoisko Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, gdzie czekała na nich moc atrakcji, które przyciągały zarówno najmłodszych, jak i seniorów. Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o bezpieczeństwie. Nie zabrakło również osób zainteresowanych służbą w Policji, którym przybliżono, jakie kryteria trzeba spełnić, by móc nosić policyjny mundur. Najmłodsi mogli przyjrzeć się z bliska, na czym polega praca technika kryminalistyki. Dzieci chętnie pozowały do zdjęć z przewodnikami psów służbowych oraz ich czworonożnymi przyjaciółmi.