"Sosnowiec wybacza". Warsztaty inspirowane metodą radykalnego wybaczania

Teatr Zagłębia otwiera nabór na warsztaty wokół nowego spektaklu Jędrzeja Piaskowego i Huberta Sulimy.

Kto może się zgłosić?

Ogłoszenie jest skierowane do osób mieszkających w Sosnowcu, zainteresowanych tym miastem lub go nienawidzących, bez względu na powody – rodzinne, zawodowe, sercowe itp.

Chcemy spotkać się w grupie osób zainteresowanych teatrem i procesami twórczymi, poszukujących dla siebie ciekawych form spędzania wolnego czasu i chętnych do dzielenia się z innymi swoimi „sosnowieckimi” przeżyciami, intuicjami, perspektywami. W trakcie warsztatów za pomocą twórczych działań będziemy spoglądali z różnych perspektyw na bliskie i dalekie nam miejsca, tematy, osoby, szukali nowych sposobów widzenia, myślenia, opowiadania oraz wybaczenia. - czytamy na stronie Teatru Zagłębia.

Tematyka warsztatów będzie inspirowana książką „Radykalne Wybaczanie” amerykańskiego terapeuty i psychologa Colina Tippinga oraz wypracowaną przez niego teorią i praktyką radykalnego wybaczania. Zastanowimy się nad tym, jaki i dlaczego jest Sosnowiec, co znaczy „wybaczać w Sosnowcu” i „wybaczać dla Sosnowca”? Warsztaty będą jednocześnie okazją do zapoznania się z metodami pracy Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy, twórców teatralnych zaczynających wkrótce pracę nad swoim kolejnym spektaklem w Teatrze Zagłębia. Początkowy etap pracy nad spektaklem to czas dla wyobraźni – proces intensywnego wymyślania, fantazjowania, bzdurzenia, dyskutowania i bawienia się pomysłami, narracjami i możliwościami. Tym razem twórcy otwierają ten proces dla wszystkich zainteresowanych, chcą podzielić się swoimi narzędziami, wiedzą, i umiejętnościami. Zapraszają sosnowiczan i sosnowiczanki do wspólnej kreatywnej przygody.

Warsztaty poprowadzą reżyser Jędrzej Piaskowski, dramaturg Hubert Sulima i pedagożka teatru Agata Kędzia, a współtowarzyszyć będzie im aktor Teatru Zagłębia, Aleksander Blitek.

Termin i warunki zgłoszeń

Warsztaty odbędą się w terminie 11-13.09.2023 w godz. 17:00-20:00 w Teatrze Zagłębia (ul. Teatralna 4) i są bezpłatne.

Dolna granica wieku do udziału w warsztatach to 18 lat. Szukamy reprezentantów i reprezentantek różnych pokoleń – chcemy poznać różne historie na temat Sosnowca, porównać nasze (często odmienne od siebie) doświadczenia związane z codziennym życiem w tym mieście i w ramach międzypokoleniowego dialogu wypracować pewne wnioski, które posłużą do dalszej pracy nad przedstawieniem.

Dodatkowo grupa biorąca udział w warsztatach zostanie zaproszona na próbę generalną.

Warsztaty mają charakter artystyczny i otwartą formułę otwartą na uczestników, są skupione wokół twórczej interpretacji metody i teorii radykalnego wybaczania – w żadnym stopniu nie stanowią formy terapii klinicznej, w żadnym stopniu nie mają też charakteru precyzyjnej, terapeutycznej realizacji tej metody.

Warsztaty nie wymagają wcześniejszego przygotowania merytorycznego ani posiadania umiejętności aktorskich czy praktyki twórczej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września. Zapisy odbywają się poprzez formularz.

Masz pytania? Zgłoś się - Agata Kędzia, pedagożka teatru, e-mail: a.kedzia@teatrzaglebia.pl, tel. 883 500 915