Sosnowiec: Spółdzielnia Niewidomych Promet z tytułem Lodołamacza!

Sosnowiecka Spółdzielnia Niewidomych Promet po raz kolejny może pochwalić się zaszczytnym tytułem Lodołamacza!

W tym roku Promet otrzymał także złotą statuetką przyznaną w kategorii Zatrudnienie Chronione przez Kapitułę Konkursu Regionu łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Jak czytamy w uzasadnieniu nagrodę przyznano za „szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia.”

– To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, jest nagrodą dla każdego Pracownika naszej Spółdzielni, może być inspiracją dla innych i udowadnia, że biznes to nie zawsze tylko pieniądz, to przede wszystkim ludzie oraz kapitał ich doświadczenia i zaangażowania – podkreślają władze Prometu.