Sosnowiec polską stolicą SKA!

11 czerwca o godzinie 16:00 w Parku Miejskim im. Jacka Kuronia (Amfiteatr Muszelka) w Sosnowcu wystartuje pierwsza edycja festiwalu Sosno Ska Party!

Sosno Ska Party!

Sosnowiec muzyką ska stoi. I wiadomo to nie od dzisiaj. Teraz jednak fani spotkają się na niezwykłym festiwalu. Muzyka ska powstała w latach 60. XX wieku na dalekiej Jamajce. Pierwsze dźwięki ska w Polsce zabrzmiały niemal w tym samym czasie za sprawą legendarnych Alibabek. Wiele zespołów próbowało w swoich utworach przemycać elementy ska, jednak dopiero w latach 90. nastąpił boom na tę muzykę. Do dziś trwają spory, który zespół był wówczas pionierem, lecz niekwestionowaną polską stolicą tej muzyki stał się Sosnowiec. Takie zespoły jak Skankan, Horrorshow, Black Gang, The Gamblers czy Ziggie Piggie rozsławiały nasze miasto w Polsce, jak i poza granicami kraju. Przez lata próbowano zorganizować imprezę ska, która miałaby zintegrować środowisko słuchaczy tej muzyki, lecz zazwyczaj były to jednorazowe przypadki. Od kilku lat w Trójmieście udaje się organizować Gdańsk Ska Jamboree, na który zjeżdżają się fani z całej Polski jak i Europy.

Biorąc pod uwagę niedawną reaktywację zespołu Skankan czy też prężną działalność profilu facebookowego Ska Music – Spirit of Sosnowiec naturalnym jest, że odżyła inicjatywa zorganizowania wydarzenia muzycznego w rytmach ska w naszym mieście. Grupa osób zaangażowanych w porozumieniu z miastem nie pozwoliła na to, by pozostało to jedynie sfera marzeń. I tak oto 11 czerwca w Parku im. Jacka Kuronia, w słynnej Muszelce, zrealizują się pomysły pasjonatów. Nazwa tego wydarzenia to Sosno Ska Party, co nawiązuje do owianych legendą ska imprez z lat 90-tych, jakie odbywały się w naszym mieście. Podczas festiwalu wystąpi 6 zespołów. Trzy będą z Polski, a wśród nich oczywiście Skankan. Pozostała trójka to znane kapele z Francji, Grecji i Wielkiej Brytanii. W zamierzeniu organizatorów impreza ma stać się cykliczną.

Program: