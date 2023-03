Sosnowiec: Dodatkowe przystanki w komunikacji nocnej

Już nie tylko z przystanków obsługiwanych przez tramwaje linii nr 24,26 i 27 będzie można korzystać w ramach komunikacji nocnej w Sosnowcu. Od początku kwietnia usługę w ramach Sosnowieckiego Transportu na Zlecenie zamówić będzie można również do przystanków w takich dzielnicach jak Zagórze, Środula, Ostrowy Górnicze czy Maczki.

Usługa funkcjonująca obecnie pod nazwą Sosnowiecki Transport na Zlecenie (STZ) w tym roku skończy dwa lata. Zaczęło się od zastąpienia nią nocnych kursów na linii nr 27 między centrum Sosnowca a pętlą w Kazimierzu Górniczym. Od grudnia ubiegłego roku rozwiązanie takie pojawiło się na trasie autobusu zastępczego na trasie linii nr 26 z Sosnowca do Mysłowic.

– Kurs można zamówić za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej na Google Play lub App Store. Usługa jest odpłatna. Koszt jednego kursu to 3 złote. Taka forma komunikacji nocnej funkcjonuje w godzinach od 23.00 do 5.00 – wyjaśnia Piotr Kłys, prezes zarządu Sosnowieckiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., miejskiej spółki, która jest operatorem usługi.

Jak to działa?

Pasażer, który zgłasza w aplikacji chęć przejazdu, otrzymuje informację za ile minut na wybranym przez niego przystanku pojawić może się bus. Płatność za przejazd odbywa się tylko w formie gotówkowej u kierowcy. Wszystkie przydatne informacje oraz szczegółową mapę przystanków można znaleźć na stronie internetowej www.stz.sosnowiec.pl.

Od lutego w funkcjonowaniu STZ wprowadzono kolejne zmiany, które zniosły dotychczasowy podział na linie 24,26 i 27. Kolejne wejdą w życie już niebawem, począwszy od nocy z 1 na 2 kwietnia (z soboty na niedzielę). Tym razem chodzi o dodatkowe przystanki, do których będzie można zamówić przewóz. Znajdują się one w takich dzielnicach jak Środula, Zagórze, Ostrowy Górnicze, Porąbka i Maczki. Co ważne, przystanki nie są przypisane do konkretnych linii, więc w aplikacji można zamówić kurs bezpośrednio np. z Maczek na Środulę czy z Porąbki do Milowic. Każdy mieszkaniec sam może stworzyć linię w ramach bazy obsługiwanych przystanków. W wyniku tej zmiany większa część Sosnowca będzie objęta usługą transportu nocnego w ramach STZ.

Lista obsługiwanych przystanków

Milowice Hala Sportowa, Milowice Zakłady Mięsne, Milowice Podjazdowa, Milowice Centrum Logistyczne, Egzotarium, Osiedle Piastów, Piłsudskiego/Sobieskiego, Dworzec PKP, Aleja Zwycięstwa, Estakada, Urząd Miasta, Małachowskiego, Wspólna, Sienkiewicza, Ostrogórska, Rondo Ludwik, Dębowa Góra Wiadukt, Dębowa Góra Ogródki Działkowe, Dębowa Góra Kolonia Ludmiła, Niwka Kolonia Staszic, Niwka Pawiak, Niwka Fabryka, Niwka Kościół, Modrzejów Rynek, Mysłowice Poczta, Mysłowice Urząd Miasta, Niwka Cmentarz Komunalny, Dańdówka Osiedle, Dańdówka Osiedle Kalinowa, Dańdówka Osiedle Kalinowa Kościół, Osiedle Wanda, Dębowa Góra Zakopiańska, Dańdówka Cmentarz, Dańdówka Skrzyżowanie, Dańdówka Klonowa, Klimontów Makuszyńskiego, Klimontów Kolonia Pstrowskiego, Klimontów Policja, Klimontów Basen, Klimontów Ogródki Działkowe, Klimontów Hospicjum, Porąbka Dworzec PKP, Porąbka Kopalnia, Porąbka Łukasiewicza, Porąbka Pekińska, Porąbka Wiejska, Kazimierz Górniczy Pętla, Kazimierz Górniczy Kopalnia, Kazimierz Górniczy Osiedle Wagowa.

Lista kolejnych przystanków obsługiwanych od 1 kwietnia

Zagórze Droga do Klimontowa, Zagórze Rondo Jana Pawła II, Zagórze Osiedle, Zagórze Centrum Przesiadkowe, Zagórze Mec, Zagórze Centrum, Zagórze Piękna, Zagórze Hala Sportowa, Środula Prusa, Kazimierz Górniczy Poczta, Kazimierz Górniczy Armii Krajowej, Ostrowy Górnicze Rondo, Ostrowy Górnicze Kolonia Feliks, Ostrowy Górnicze Kolonia Leśna, Maczki Krakowska, Maczki Kościuszki, Porąbka Zawodzie.