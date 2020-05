Sosnowiec: Czy rozpoznajesz sprawcę podpalenia samochodu?

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie podpalenia samochodu, do jakiego doszło w dniu 26.04.2020 ok go 22:30 w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego. W trakcie pożaru zniszczeniu uległo również zaparkowane obok inne auto.

Wizerunek sprawcy Policja publikuje poniżej z prośbą o pomoc w jego identyfikacji

Do zdarzenia doszło w dniu 26.04.2020 ok godz 22.30 w Sosnowcu na parkingu przy ul.Kilińskiego. Mężczyzna, którego wizerunek prezentujemy, dokonał podpalenia samochodu marki Lexus, w wyniku czego auto spłonęło. Uszkodzeniu uległo również zaparkowane obok Audi. Wszystkie osoby posiadające w tej sprawie jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z Wydziałem d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu tel 47 8521 380, Dyżurnym KMP w Sosnowcu pod nr 47 8521 255 lub 47 8521 200 lub osobisty kontakt z najbliższą jednostką Policji. Osobom przekazującym informacje zapewniamy całkowitą anonimowość.