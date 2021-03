Sosnowiczanin nominowany do Fryderyka! / foto. UM Sosnowiec

Młody, obiecujący, a reżyserowane przez niego teledyski mają już miliony odsłon. Sosnowiczanin ma szansę na niezwykle prestiżową nagrodę polskiej branży muzycznej.

Co łączy Margaret, Pezeta i PRO8L3M? Poza tym, że to jedni z najbardziej rozpoznawalnych artystów w Polsce, to reżyserem części ich teledysków jest Sosnowiczanin, Maciej Adamczak. Klipy, które dla nich nakręcił, miały już kilkanaście milionów odsłon w serwisach internetowych.

Skończył sosnowieckiego Korczaka i choć miał być lekarzem, to jednak wybrał inną drogę. Kończy Śląską Szkołę Filmową, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego, a jednocześnie zajął się kręceniem reklam, klipów i krótkich filmów fabularnych.

– Do Sosnowca i okolicy namawiam wiele gwiazd i pokazuję im potencjał filmowy okolicy – mówi Maciej Adamczak.

W ten sposób teledysk na sieleckim basenie nakręciła Margaret i raper Kizo, na boisku jednej ze szkół pojawił się Pezet, a ekipa PRO8L3M odwiedziła Ostrowy Górnicze.

– Sosnowiec to ciekawe miejsce do kręcenia teledysków. Jest wiele miejsc, które czasem są obok nas, a które można pokazać w ciekawy sposób. Wiele osób nie zwróciło uwagi, że Margaret i Kizo byli na basenie sieleckim, która ma przecież już trochę lat, a tytułowym roadsterem jeździli po 3 Maja – dodaje reżyser.

Jeden z teledysków został doceniony przez krytyków. „Reksio” Margaret z udziałem Otsochodzi, został nominowany do prestiżowych nagród polskiego przemysłu muzycznego, Fryderyków, w kategorii Teledysk Roku.

– Nie byłoby tej nominacji, gdyby nie ekipa, która odpowiadała za ten teledysk: Aleksy Kubiak, Marta Bijan, Piotr Kosmalski, Tomek Wilczyński, Weronika Filipek, Karol Iwan i inni – przyznaje.

Czym są Fryderyki?

Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1,5 tys. artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej.

W tegorocznej edycji Fryderyków o nominacje ubiegało się 321 albumów, 402 teledyski i 355 utworów, w tym 54 jako nowe wykonania dawnych piosenek.

– Moja pasja zrodziła się w liceum, gdzie dla naszego niepełnosprawnego kolegi Kuby Majzla zorganizowaliśmy koncert charytatywny, promowany przez film, który zrobiliśmy z Wiktorem Kocotem i kolegami z klasy. Moja przyjaźń i Kuby trwa do dziś. Nagraliśmy o tym film „Ostatnia Zima”, który zachęca do przekazania 1% podatku właśnie dla Kuby – zakończył Adamczak.

25-letni Adamczak, poza teledyskami, ma już na swoim koncie autorski film, w którym występują m.in. Janusz Chabior, Anja Rubik, muzykę stworzył duet PRO8L3M, a część zdjęć realizowana była w Sosnowcu. Jest również autorem etiudy z Piotrem Roguckim. Filmowym debiutem była nakręcona wspólnie z jego sosnowieckim kolegą Wojtkiem Kapuścikiem „Wojna piesko-ludzka” z 2014 roku z Michałem Czerneckim, której głównym celem była zachęta do oddawania 1% na rzecz sosnowieckiego schroniska.