Sobotni pokaz EKOfilmu dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza dzieci i rodziców na seans filmowy, organizowany w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Edukacji Globalnej 2021, który odbędzie się w sobotę 27 listopada 2021 o godz. 11.00 w Auli Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom 0). Ilość miejsc jest ograniczona - obowiązują bezpłatne wejściówki, dostępne w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11, poziom I).

Pokaz filmu animowanego dla dzieci

Przygotowany dla dzieci film animowany w prosty i zabawny sposób porusza problematykę funkcjonowania pszczół we współczesnym ekosystemie. Za pomocą ciekawej animacji ukazuje życie pszczół „od środka” ula. Opowiada również o tym, że życie pszczół to nie tylko „słodkie” momenty, ale także codzienne problemy, z którymi musi borykać się miodowa społeczność. Czy ludzie mogą pomóc pszczołom w ich trudnej codzienności? Ludzkość zawdzięcza przecież tym wspaniałym owadom różnego rodzaju przepyszne „miodowe” produkty. W związku ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem środowiska pszczoły nie mają się najlepiej. Nadeszła więc pora by się im odwdzięczyć i pomóc im przetrwać.

Opis filmu: Barry jest pszczołą, która właśnie ukończyła studia. W przeciwieństwie do pozostałych trutni Barry'ego nie cieszy myśl o monotonnej pracy przy produkcji miodu. Dlatego też, gdy nadarza się okazja, Barry wraz z kilkoma pszczołami wylatuje z ula i trafia do miasta, gdzie – wbrew pszczelim zasadom – zaprzyjaźnia się z człowiekiem, a dokładniej – z pewną bardzo atrakcyjną kwiaciarką...

Czas pokazu: 90 minut.