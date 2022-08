Śląska Policja podsumowała pierwszą połowę wakacji na drogach

W pierwszej połowie tegorocznych wakacji na drogach naszego województwa doszło do 239 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 270 zostało rannych. W porównaniu do roku ubiegłego to o 32 wypadki i 46 osób rannych mniej, ale niestety aż o 10 osób zabitych więcej.

Śląska drogówka podsumowała pierwszą połowę trwających wakacji

W 239 wypadkach drogowych, jakie miały miejsce od 24 czerwca, zginęło 21 osób, a rannych zostało 270. We wspomnianym okresie odnotowaliśmy też 4452 kolizje. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego to o 32 wypadki drogowe mniej, 46 osób rannych mniej i ponad 500 kolizji mniej. Niestety pomimo mniejszej liczby wypadków życie na drodze straciło o 10 osób więcej niż rok temu. Ponadto stróże prawa zatrzymali 1326 kierujących, którzy wsiedli za kierownicę pod wpływem alkoholu, to jest o 17 kierujących więcej niż podczas poprzednich wakacji.

- Przypominamy, że to, czy bezpiecznie dojedziemy do celu, w głównej mierze zależy od nas samych. Poprzez naszą postawę za kierownicą, na jezdni i na chodniku, przejawiającą się respektowaniem przepisów prawa, rozwagą, a także szacunkiem do innych użytkowników ruchu, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na drogach. Siadając za kierownicą pojazdu pamiętajmy, że odpowiadamy za przewożone osoby oraz innych uczestników ruchu - przypominają policjanci.

Przed nami jeszcze miesiąc wakacji. Policjanci apelują, żebyśmy postarajmy się zrobić wszystko, aby pojawiających się "kropek" na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym było jak najmniej. Apelują o ostrożność i zdrowy rozsądek.