Skandal w dąbrowskiej parafii. Rodzice oburzeni, Chęciński zabiera głos

O skandalu w jednej z parafii w Dąbrowie Górniczej mówi cała Polska. Jedni się śmieją, inni złorzeczą, rodzice są wściekli. Głos zabrał również Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Ksiądz Tomasz Z., który brał udział w głośnym wieczorze z męską prostytutką został kilka dni temu pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych i mieszka poza terenem parafii. Jakie finalnie poniesie konsekwencje, czas pokaże.

Kościół teoretycznie prowadzi wobec niego postępowanie, jednak jego wynik, jak i czas zakończenia nie są znane. Działają już za to rodzice, którzy są oburzeni tym, że człowiek, który celebrował msze święte, mienił się ich duszpasterzem, a przede wszystkim, zajmował się przygotowywaniem dzieci do I komunii świętej, był uczestnikiem zakazanych dla duchowieństwa zabaw. Zaprzeczył wielu naukom kościoła, złożonym ślubom, nadużył zaufania społecznego. Niektórzy mają zamiar bojkotować parafię i diecezję.

Ogromną złość budzi też oderwane od rzeczywistości (i dość niefortunne w brzmieniu) oświadczenie biskupa Kaszaka, który prosi o modlitwę za “zawstydzonych, obolałych księży”. Oświadczenie duchownego szybko stało się obiektem drwin, będąc w oczach komentujących czymś oderwanym od powagi sytuacji, jeśli nie jawną kpiną. Wielu wątpi w zakończenie sprawy, które nie pozostawi kolejnej rysy na mocno nadszarpniętym już wizerunku diecezji.

Wyrazy oburzenia wyraził także prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński:

Nie uciekam od dobrej współpracy z sosnowieckim kościołem w przyszłości, jednak po kuriozalnym oświadczeniu diecezji, gdzie jako wierni jesteśmy proszeni o wstawienie się za ,,obolałymi księżmi”, oczekuję jasnego stanowiska diecezji i odcięcia się od tych bulwersujących spraw. To nie jest wewnętrzna sprawa Diecezji Sosnowieckiej . To jest sprawa nas wszystkich. Wszyscy tworzymy miasto i nie chcę, aby Sosnowiec, ale też sosnowiecki kościół, był kojarzony z wydarzeniami, które nie przystoją nikomu (Pełna wypowiedź dostępna poniżej).

Prezydent zawiesił współpracę miasta z Diecezją Sosnowiecką na bliżej nieokreślony czas. Chęciński wydaje się być pierwszym politykiem z naszego regionu, który tak otwarcie wyraził swoje zdanie w kwestii bulwersującej sprawy.



22 września na stronie Diecezji Sosnowieckie pojawił się komunikat, którego pełną treść publikujemy poniżej:

KOMUNIKAT

BIURA PRASOWEGO

DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ



W związku z opisywanym przez media gorszącym wydarzeniem, które miało miejsce w nocy z 30 na 31 sierpnia w budynku należącym do parafii pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, informujemy, że powołana natychmiast po pozyskaniu wiedzy o interwencji pogotowia ratunkowego i policji (12 września br.) komisja nadal bada sprawę.



Jej wysiłki idą przede wszystkim w kierunku ustalenia danych osobowych uczestników wydarzenia, przede wszystkim podległych władzy biskupa sosnowieckiego osób duchownych. Do tej pory przesłuchano wszystkie osoby duchowne, które mogły mieć wiedzę na temat. Ksiądz, który mieszkał w budynku, twierdzi, że żadna inna osoba duchowna nie przebywała tam w czasie zdarzenia. Pozostałe dwie osoby duchowne zeznały, że nie mają żadnej wiedzy na temat uczestników wydarzenia.



W związku z tym, komisja uwzględniając doniesienia medialne i zdając sobie sprawę, z obowiązującego prawa, szczególnie w zakresie ochrony danych osobowych, podjęła na drodze formalnej działania w celu pozyskania wiedzy, którą dysponują służby, przede wszystkim Pogotowie Ratunkowe i Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.

Komisja wystosowała 21 września br. odpowiednie pisma do wyżej wymienionych instytucji z prośbą o udzielenie informacji na temat przebywających w czasie interwencji w Dąbrowie Górniczej innych niż użytkownik mieszkania osób duchownych. Te dane są niezbędne Komisji, a także biskupowi diecezjalnemu dla wykonania jego władzy utrzymania dyscypliny kościelnej, a przede wszystkim ukarania sprawców zgorszenia.



Prawo kościelne przewiduje dla osób duchownych, które dopuściły się tego rodzaju występków najbardziej srogie kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego włącznie. (kan. 1395)

Ks. Tomasz Z., którego udział w tym, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej w nocy z 30 na 31 sierpnia, nie budzi żadnych wątpliwości, został 21 września br. pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy i skierowany do zamieszkania poza parafią.



Zdając sobie sprawę ze skali zgorszenia prosimy media, aby informując o zdarzeniu miały na uwadze dobro niemal wszystkich duchownych z Dąbrowy Górniczej i z całej Diecezji Sosnowieckiej, które przez godny ubolewania występek stali się także jego ofiarami.



Kuria Diecezjalna w Sosnowcu deklaruje, że działając z poszanowaniem obowiązującego prawa, zrobi wszystko co jest w jej zasięgu, aby sprawę wyjaśnić, a winnych surowo ukarać. Zapewniamy również, że Wspólnota Kościoła i opinia publiczna będzie informowana o postępach dochodzenia aż – jak ufamy – do pełnego wyjaśnienia sprawy.



Jesteśmy zdeterminowani, aby to zło wyrwać z korzeniami.



ks. Przemysław Lech

Dyrektor Biura Prasowego

Diecezji Sosnowiecki