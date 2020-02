Sejf ze sztabkami złota odkryto w Sosnowcu! To nie wszystko, co w nim było!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Co za odkrycie! W Sosnowcu w lodówce odkryto sejf a w nim sztabki złota! Samo odkrycie już robi wrażenie – ale to tylko przygrywka do tego, co było w środku!

TOP 5 Silesia Flesz: Górnicy szykują najazd na Warszawę!

TOP 5 Silesia Flesz – premiera w każdą niedzielę o 19:50 w Telewizji TVS

Sejf w lodówce to odkrycie dokonane nie przez archeologów, a policjantów z Sosnowca. Namierzyli młodego mężczyznę, który – jak się okazało – w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach miał łącznie blisko 2,5 kg narkotyków. Ale narkotyki to nie jedyne, co znaleziono. Okazało się bowiem, że w lodówce ukrył sejf, a w nim, oprócz narkotyków, przechowywał także sztabki złota i kolekcjonerskie monety.

Sejf w lodówce to odkrycie dokonane nie przez archeologów, a policjantów z Sosnowca. Namierzyli młodego mężczyznę, który – jak się okazało – w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach miał łącznie blisko 2,5 kg narkotyków (fot.KMP Sosnowiec)

Policjanci wiedzieli, że 26-latek może mieć znaczne ilości narkotyków. Ponadto w przeszłości był już wielokrotnie karany za ich posiadanie. Kiedy mundurowi zatrzymali go jadącego samochodem, miał przy sobie zaledwie niewielkie ilości marihuany. Jednak kiedy stróże prawa weszli do zajmowanego przez niego garażu i mieszkania, okazało się, że zatrzymany w różnych miejscach ukrył blisko 2,5 kg narkotyków.

Kryminalni zabezpieczyli łącznie blisko 2 kg suszu marihuany i amfetaminę, której ilość wystarczyłaby do przygotowania ponad 4350 porcji narkotyku. We wnętrzu lodówki ustawionej w jednym z pomieszczeń mężczyzna ukrył sejf. Przechowywał w nim nie tylko narkotyki. Oprócz środków odurzających policjanci znaleźli w nim także wartościowe przedmioty: m.in. pieniądze, sztabki złota oraz wartościowe monety kolekcjonerskie.