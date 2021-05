Seanse w Ogrodzie 2021 – „Atak paniki”

Zagłębiowska Mediateka startuje z Seansami w Ogrodzie, nowym projektem, dzięki któremu spotkają się z wami w Ogrodzie, żeby wspólnie obejrzeć wartościowe filmy – tym razem w plenerze i na wygodnych leżakach. Pokazy odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w piątki, o godz. 18.00. Już 11 czerwca 2021 „Atak paniki” w reż. Pawła Maślony! Wstęp wolny - obowiązują wejściówki.

Seanse w Ogrodzie to nowe cykliczne filmowe spotkania w plenerze, zaplanowane na cały sezon wiosenno-letni 2021. W odróżnieniu od Kina w Bibliotece (które skupiało się głównie na filmach zagranicznych), repertuar tegorocznych Seansów w Ogrodzie stanowić będą starannie wyselekcjonowane polskie filmy z ostatnich kilku lat – nagradzane i doceniane produkcje zdolnych reżyserek oraz reżyserów młodego pokolenia. Niezwykle oryginalne i wyraziste filmy twórców, którzy wyznaczają nowe kierunki rozwoju polskiego kina, jednocześnie zdobywając rozgłos w kraju i na całym świecie.

Wstęp na pokazy możliwy będzie tylko z bezpłatną wejściówką (po 70 wejściówek na każdy film do odbioru w Informatorium Zagłębiowskiej Mediateki – poziom I, w godz. otwarcia placówki). Jedna osoba może pobrać maksymalnie 2 wejściówki. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są rezerwacje telefoniczne wejściówek (nr tel. 574 480 779).

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych w Zagłębiowskiej Mediatece zobligowani są do:

dezynfekcji dłoni natychmiast po wejściu do obiektu oraz podczas opuszczania obiektu.

używania maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos od momentu wejścia do opuszczenia terenu MBP.

okazania przy wejściu pobranej wcześniej z Informatorium wejściówki.

zachowania dystansu 1,5 m podczas wejścia do obiektu, na korytarzach i w miejscach, w których organizowane są imprezy.

- Warto przypomnieć, że Seanse w Ogrodzie nie mogłyby się odbyć bez Waszego zaangażowania. Zakup ekranu LED i towarzyszącego mu sprzętu został sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego (VI edycji) i to wszystko dzięki głosom Czytelników Biblioteki i Mieszkańców Sosnowca, za co serdecznie dziękujemy. Wszystko zostało już przetestowane przez naszą ekipę, żeby dostarczyć widzom jak najlepszych audiowizualnych wrażeń - przekazuje Zagłębiowska Mediateka.

UWAGA – w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, pokazy odbędą się w Auli.

Repertuar Seansów w Ogrodzie

1. „Atak paniki” (2018, reż. Paweł Maślona, 100 min) - 11 czerwca 2021 r.

Szalona komedia, której liczne wątki przeplatają się ze sobą w nieprzewidywalny sposób, a krążą wokół wspólnego tematu – tytułowego ataku paniki. Świetne dialogi, znakomita obsada (m.in. Magdalena Popławska, Dorota Segda, Artur Żmijewski) i mistrzowsko budowane napięcie w każdej scenie.

2. „Córka trenera” (2019, reż. Łukasz Grzegorzek, 93 min) - 25 czerwca 2021 r.

Siedemnastoletnia Wiktoria (Karolina Bruchnicka) jeździ po całym kraju ze swoim ojcem, wymagającym trenerem tenisowym (Jacek Braciak), rywalizując w kolejnych zawodach. Subtelne, zabawne i świetnie zagrane kino drogi, w którym sama podróż okaże się dużo ważniejsza od jej celu.

3. „Ostatnia rodzina” (2016, reż. Jan P. Matuszyński, 122 min) - 9 lipca 2021 r.

Jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat, nagrodzony Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Polską Nagrodą Filmową za najlepszy scenariusz. Mroczna i fascynująca opowieść o niezwykłej rodzinie Beksińskich, z genialnymi rolami Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika i Aleksandry Koniecznej.

4. „Fuga” (2018, reż. Agnieszka Smoczyńska, 100 min) - 23 lipca 2021 r.

Zagadkowy, trzymający w napięciu thriller, którego główna bohaterka, Alicja (w tej roli Gabriela Muskała, także autorka scenariusza) utraciła pamięć i po dwóch latach nieobecności powróciła do swojej rodziny. Wieloznaczny i wnikliwy portret psychologiczny, w którym nic nie jest oczywiste.

5. „Córki dancingu” (2015, reż. Agnieszka Smoczyńska, 89 min) - 6 sierpnia 2021 r.

Doceniany na całym świecie (film stał się częścią prestiżowej The Criterion Collection) surrealistyczny, baśniowy musical, w którym dwie syreny (Michalina Olszańska i Marta Mazurek) nieoczekiwanie stają się częścią świata warszawskich dancingów lat 80-tych. Wyjątkowy, ekscentryczny film ze świetnymi piosenkami zespołu Ballady i Romanse.

6. „Wieża. Jasny dzień” (2018, reż. Jagoda Szelc, 106 min) - 20 sierpnia 2021 r.

Debiut Jagody Szelc to niezwykle oryginalna artystyczna wizja, wciągająca w swój tajemniczy świat od pierwszego ujęcia. To opowieść o skomplikowanej relacji dwóch sióstr, Muli i Kaji (Anna Krotoska i Małgorzata Szczerbowska) rozgrywająca się podczas przygotowań do prowincjonalnej imprezy komunijnej. „Wieża. Jasny dzień” została uznana za jeden z dziesięciu najlepszych polskich filmów po 1989 r. przez Stowarzyszenie Słowo i Film.

7. „Body/Ciało” (2015, reż. Małgorzata Szumowska, 89 min) - 3 września 2021 r.

Obsypany nagrodami film Małgorzaty Szumowskiej (Srebrny Niedźwiedź za reżyserię na festiwalu w Berlinie, Złote Lwy w Gdyni, liczne Polskie Nagrody Filmowe – Orły) to nietypowa komedia o śmierci, jej konsekwencjach i rodzinie, brawurowo zagrana przez Janusza Gajosa, Maję Ostaszewską i Justynę Suwałę.