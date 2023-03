"Rzecz[o]świadomości" w Zamku Sieleckim. Twórczość artystów w Sosnowcu

W piątek 17 marca o 18.00 w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki odbędzie się wernisaż z oprowadzaniem autorskim po wystawie "Rzecz[o]świadomości".

Na wystawie prezentowana będzie twórczości dwóch artystów pod wspólnym tytułem: UWE SCHLOEN „Badania w obszarach wiejskich”, SEBASTIAN WYWIÓRSKI „Czas teraźniejszy ciągły”

Wystawa potrwa od 17 marca do 30 kwietnia 2023 roku.

Kuratorką wystawy jest Adriana Zimnowoda.

Na wernisaż wstęp wolny.

Trochę o wystawie

Wystawa „Rzecz[o]świadomości” jest prezentacją twórczości dwóch artystów – Sebastiana Wywiórskiego (Polska) oraz Uwego Schloena (Niemcy). Artystów, pracujących w różnych mediach i eksponujących swoje prace pod różnymi tytułami, łączy pokrewna percepcja świata i obecnego w nim człowieka. Tytuł jaki nadałam wystawie jest ważną grą słów wyjaśniającą światopogląd artystów. Sugeruje, że obecne w świecie rzeczy, to nie neutralne przedmioty i figury, które można dowolnie (i bez konsekwencji) „używać”. Wskazuje także, że u podstaw procesu twórczego artystów spoczywa zaangażowana praca świadomości. Artyści pytają o istotę i konsekwencje ruchu (jako świadomości, jako zmiany miejsca położenia oraz jako ruchu w obrębie przedmiotu – dzieła) oraz o tożsamość rzeczy i jej relację z człowiekiem. Są uczestnikami żywej dyskusji na temat destrukcji, którą propaguje ciągle obecny antropocentryzm i jego szkodliwa potrzeba hierarchizowania bytów. W tej dyskusji, Wywiórski i Schloen, zajmują pozycję adwokatów, tych (pozornie) niemych bytów. Artyści rozumieją bowiem opór rzeczy przed ich „używaniem”, awersję wobec wikłania w niepasujące im kompozycje i konteksty. Rzeczy, jak zobaczymy na wystawie, nie pretendują do pełnienia funkcji wyłącznie estetycznej (choć, gdy zechcą, to mogą). Rzeczy na wystawie „Rzecz[o]świadomości” są przekorne, oporne i obrażone. Czasem milczące, czasem agresywne.

Uwe Schloen (1958). Rzeźbiarz, artysta interdyscyplinarny. Studiował rzeźbę i malarstwo w Kunstschule Jśrk Kalkreuter w Hamburgu (w pracowni Jśrk Kalkreuter i Kai Sudek). Od roku 1987 tworzy jako niezależny artysta. Laureat licznych nagród i stypendiów, m.in. wykładowca gościnny Tartu Art College, Estonia (2015), Stypendium robocze z Tartu Cultural Office, Estonia (2010), Stypendium Fundacji Cranacha, Wittenberga (2003) oraz Nagroda Jury 2000, Luksemburski Salon Wiosenny, Stypendium Daniela Spoerriego, Seggiano, Włochy (1999), Stypendium Torre San Marco, Włochy (1995), Nagroda Jury, Nagroda Ministra Edukacji i Nagroda Fundacji Philipa Morrisa, Luksemburski Salon Wiosenny (1994), stypendium artystyczne Kźnstlerbahnhof Ebernburg (1993), Nagroda Artystyczna Miasta Bremervśrde (1992), stypendium Civitella d`Agliano, Włochy (1989), Nagroda promocji sztuki miasta Buxtehude. Zrealizował liczne wystawy indywidualne i zbiorowe.

„Prace prezentowane w Galerii Extravagance w Zamku Sieleckim są częścią mojego projektu zatytułowanego <Badania w obszarach wiejskich>. W kręgu moich zainteresowań znajdują się przede wszystkim małe skupiska ludzi i niewielkie miejscowości stanowiące przeciwwagę dla dynamicznych zmian zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach w wielkich miastach. - skomentował.

Sebastian Wywiórski (1974). Malarz, twórca instalacji artystycznych. W latach 1996–2001 studiował na Wydziale malarstwa w pracowni prof. Sławomira Karpowicza w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył z wyróżnieniem. Pracownik dydaktyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie obecnie prowadzi pracownię Malarstwa i działań wizualnych. Zdobywca Grand Prix VI edycji Piotrkowskiego Biennale Sztuki, stypendysta Prezydenta Miasta Krakowa oraz Fundacji Grizella. Zrealizował liczne wystawy indywidualne, między innym w Krakowie, Warszawie, Berlinie, Frankfurcie, Bremie oraz brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Japonii.