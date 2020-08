Rzecznik MZ: w każdym tygodniu będziemy aktualizować bazę powiatów z dodatkowymi obostrzen

W każdym tygodniu będziemy aktualizować bazę powiatów z najwyższymi wzrostami przypadków zakażenia koronawirusem, wprowadzać obostrzenia w nowych, gdy zajdzie taka potrzeba i likwidować tam, gdzie ustanie ich zasadność – powiedział PAP rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Zgodnie z zapowiedziami resortu zdrowia, od soboty w 19 powiatach z największym wzrostem zakażeń koronawirusem wrócą niektóre obostrzenia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie zakłada wyodrębnienie dwóch stref: czerwonej i żółtej, w zależności od liczby nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców.

W strefie czerwonej obowiązywać będzie m.in. zakaz organizacji targów i kongresów, działania kin, siłowni i sanatoriów, a także zakaz działalności siłowni i klubów fitness, funkcjonowania parków rozrywki czy wesołych miasteczek. Liczba osób biorących udział w zgromadzeniach i np. w imprezach rodzinnych nie będzie mogła przekroczyć 50 osób. W strefie żółtej będzie obowiązywał m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich, jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. Także w siłowniach i w klubach fitness będzie obowiązywał limit osób – jedna na 4 mkw. Liczba osób biorących udział w zgromadzeniach, a także w spotkaniach innego rodzaju, w tym w imprezach rodzinnych, nie będzie mogła przekroczyć 100 osób.

Najskuteczniejszym sposobem powstrzymania transmisji koronawirusa jest ograniczenie kontaktów w tych sferach naszego życia, gdzie często dochodzi do zakażeń. Oczywistym jest, że nikt nie będzie wstrzymywał działalności firm, gdzie występują ogniska, ale musimy ograniczyć kontakty międzyludzkie tam skąd wirus do tych firm może dotrzeć i dociera – powiedział PAP rzecznik MZ. Mniejsza liczba kontaktów w miejscach publicznych i na różnego rodzaju uroczystościach oraz obowiązek zasłaniania twarzy po wyjściu z domu, to mniejsza możliwość transmisji. Dlatego właśnie wprowadzamy obostrzenia tam gdzie teraz wirusa jest najwięcej. Chcemy jak najszybciej zamknąć ogniska, a do tego celu pomocnym będzie właśnie ograniczenie kontaktów międzyludzkich w przestrzeniach publicznych – dodał.