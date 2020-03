Ruszył program profilaktyczny "Aktywny senior w domu"

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Ruszył program profilaktyczny Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Ministerstwa Zdrowia „Aktywny senior w domu”.

Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w związku z wprowadzonym stanem epidemii, zalecają seniorom, żeby nie przebywali w miejscach publicznych, aby uniknąć zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Jednak już kilka dni bez ruchu, może spowodować trudne do odwrócenia konsekwencje dla całego organizmu, dlatego Krajowa Izba Fizjoterapeutów i Ministerstwo Zdrowia przygotowały program profilaktyczny „Aktywny senior w domu.” Jest to zestaw kilkunastu bezpiecznych ćwiczeń, które seniorzy mogą wykonać w domu.

Osoby powyżej 70 roku życia są szczególnie narażone na cięższy przebieg choroby wywoływanej przez nowego koronawirusa, ponieważ obciążone są chorobami współistniejącymi. Dlatego Ministerstwo Zdrowia, ale także Główny Inspektor Sanitarny, apelują, by seniorzy zostali w domu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przymusowe pozostawanie w domach może spowodować znaczne ograniczenia aktywności fizycznej, a to – zwłaszcza dla osób starszych – może powodować trudne do odwrócenia konsekwencje dla całego organizmu.

Ćwiczenia zostały przygotowane przez fizjoterapeutów, na co dzień pracujących z pacjentami geriatrycznymi, neurologicznymi czy kardiologicznymi.

Więcej znajdziesz na stronie www.fizjoterapiaporusza.pl